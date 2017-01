S-ryhmä jatkaa halpalinjalla - rahoitetaan "säästöillä ja paremmalla kierrolla"

S-ryhmä tiedotti sunnuntaiaamuna laskevansa 900 tuotteen hintoja. Näistä yli sata on kasviksia.

"Meillä on kaksi tehtävää: ruuan hinnan halpuuttaminen ja suomalaisen ruokakaupan parantaminen. Eli kun laskemme hintoja, samalla nostamme laatua”, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä linjasi tiedotteessa aamulla.

S-ryhmä kertoi samalla ohjaavansa toimenpiteeseen 45 miljoonaa euroa. Yhteen halpuutuskampanja on jatkunut kaksi vuotta. Siihen on käytetty SOK:n mukaan nyt yli 150 miljoonaa euroa ja lähes 3 000 tuotteen hintoja on alennettu.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toisti sunnuntaina antamissaan kommenteissa kysymyksen, jonka hän on aiemminkin osuuskaupalle esittänyt: miksi markkinoitte ruokaa hinnalla, ette laadulla?

Hän pyysi sunnuntaina Twitterissä SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laineelta katelaskelmia osoittamaan, paljonko hinnanlaskusta otetaan tuottajahinnoista ja mikä osuus kaupan katteista.

"Sama logiikka kuin aiemminkin. Pienennämme osuuttamme ja rahoitamme sen säästöillä sekä paremmalla kierrolla", Laine vastasi Twitterissä illansuussa.

Hän tviittasi myös Marttilalle, ettei näe laatua ja hintaa suoraan vastakohtina. "Halvempi hinta ei laske brandituotteen laatua."

Marttila on aiemminkin perännyt S-ryhmältä selviä laskelmia siitä, kuinka alekampanja rahoitetaan. Hän arvelee, että se on tulonsiirtoa maatiloila suurimpiin asutuskeskuksiin, kun SOK ei ole suostunut avaamaan katteitaan.

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos laski kesällä, että maakunnista vain Uusimaa on hyötynyt ruuan halventamisesta, kun lasketaan kaupan kampanjoiden aluetaloudelliset vaikutukset yhteen.

Brändeihin perehtynyt Marko Parkkinen pitää kauppojen hintasotaa virheenä, koska hyvää ja halpaa ei ole olemassa.

Marttilan mukaan muualla Pohjoismaissa kampanjoidaan laadulla ja suomalainen hinnan korostaminen on mennyttä toimintakulttuuuria. Eurostatin mukaan viime vuonna Suomessa ruoka oli Pohjoismaiden halvinta.

Uutista on muutettu kello 18.23 Arttu Laineen vastattua Marttilalle. Aiemmin otsikossa todettiin, ettei S-ryhmä edelleenkään keroo, mistä alekampanjan rahoitus otetaan.