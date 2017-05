S-ryhmä lisää ulkomaisten elintarvikkeiden tuontia: "Emme vähennä kotimaisten osuutta"

Kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu mukaan S-ryhmä lisää ulkomaisten elintarvikkeiden tuontia, koska Suomesta ei ole tarjolla vastaavia tuotteita.

"Näissä tuotealueissa valtaosa on ollut tähänkin asti ulkomaisia. Tavallaan nyt saadaan parempaa laatua, jollaista ei ole Suomessa nähty. Saadaan sellaisia allergiatuotteita, joita ei ole ollut aiemmin valikoimassa tai tarjolla", hän kertoo.

Prismat, S-marketit ja pääkaupunkiseudun Alepat ottavat Tescon tuotteet heti tarjolle. Myytäväksi tulee noin 200 tuotetta, muun muassa keksejä, teetä, hilloja, juustoja, hunajaa, jäätelöä, myslejä, puurohiutaleita, riisiä, spagettia, kastikkeita ja mehuja. Alarodun mukaan Tescon tuotteita tulee lisää syksyllä.

S-ryhmästä todetaan, että uudet tuotteet eivät vie hyllytilaa kotimaisilta elintarvikkeilta.

"Edelleen 80 prosenttia valikoimasta on kotimaisia", kertoo Alarotu.

Alarotu sanoo, että varsinkin uusille allergiatuotteille on kysyntää ja kaupparyhmä vastaa kuluttajien huutoon.

"Vaikka jonkin verran suomalaisia tuotteita on olemassa, palautteen perusteella valikoima on liian kapea. Varsinkin allergiatuotteisiin halutaan vaihtelevuutta."

S-ryhmän mukaan kuluttajat ovat hintatietoisia ja he haluavat herkutella. Alarodun mukaan ruuan hinnanalennukset jatkuvat.

S-ryhmä ja Tesco neuvottelivat yhteistyökuvioista kahden vuoden ajan. Britannian brexit-päätöksen vaikutusta kaupparyhmät eivät osaa vielä arvioida. EU-eron vaikutukset nähdään myöhemmin, kuuluvat kommentit yhtiöistä.

Tescon vähittäiskaupasta ja viennistä vastaava johtaja Richard Stratton suhtautuu avoimesti yhteistyökuvioihin.

Kauppajätin valikoimassa on tällä hetkellä muutamia suomalaisia laktoosittomia maitotuotteita.

"Kuka tahansa valmistaja voi tarjota meille tuotteita myyntiin. Verkkosivuillamme on tästä tarkat ohjeet."

Stratton sanoo MT:lle, että brittiläisten kuluttajien pitää vaan pitää tuotteista.

"Otamme ne kyllä sitten myyntiin", hän toteaa.

Alarotu kertoo, että S-ryhmä mielellään suosittelee suomalaisia tuotteita Tescolle.

Strattonin mukaan yhtiö kokeilee ja testaa kaikkia myytäväksi tarjottavia tuotteita huolella ja ennen kauppaan pääsyä muun muassa 16 000 hengen kuluttajapaneeli sanoo tuotteista mielipiteensä. Lisäksi yhtiöllä on omat laatutestinsä.

"Ellei tuote läpäise testiä, se palautetaan takaisin tuotekehitykseen."

Pelkästään alkuvuoden aikana Tesco on ottanut valikoimaansa 320 uutta tuotetta. Sillä on valikoimassa noin 19 000 omaa tuotetta. Myytävät elintarvikkeet on luokiteltu ja niillä on oma hintaryhmänsä. Teelaatuja on tarjolla esimerkiksi good-,better- and best-tasoisia. Neljännen tuoteryhmän elintarvikkeita nimitetään finest-tuotteiksi.

Free from -tuotteet ovat puolestaan joko gluteenittomia, munattomia, maidottomia tai vehnättömiä.

Tesco on perustettu vuonna 1919. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti 460 000 työntekijää ja 6 809 kauppaa kymmenessä eri maassa. Yhtiön konsernin liikevaihto on noin 50 miljardia puntaa eli noin 121 miljardia euroa. Yhtiö on monialatoimija ja sen alla toimii myös pankki, puhelinyhtiö ja oma vaatemerkki.

