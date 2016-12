S-ryhmän Laine: "Meillä ei ole turkiskantaa"

SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine kertoo, että Sokoksella on ennen turkiksista luopumista ollut myynnissä neljä tuotetta, joissa on turkissomiste. Yhteensä Sokoksen valikoima kattaa kymmenen tuhatta tuotetta.

Laine korostaa, ettei kysymyksessä ole S-ryhmän linjaus. Kysymykseen siitä, kannattaako hän kotimaista turkistuotantoa, Laine ei vastaa.

"Valikoimapäätös on tehty puhtaasti asiakkaiden kysynnän ja ketjun itsenäisesti tekemän kaupallisen harkinnan perusteella", Laine korostaa.

"Kyse on normaalista valikoimaratkaisusta, johon moni muukin suuri muotialan toimija on viime vuosina päätynyt."

Laineen mielestä alkuperäisen tiedotteen muotoilu oli epäonnistunut. Siinä todetaan, että Sokos haluaa "luopua turkistuotteista tarjotakseen asiakkailleen eettisesti kestäviä tuotteita ja palveluja".

"Tiedote olisi voinut olla tarkempikin. En ota kantaa kenenkään turkiskantoihin mutta haluan painottaa, että S-ryhmällä ei ole asiaan liittyvää linjausta", Laine kertoo.

Monet kansanedustajat ja MTK:n Juha Marttila ovat kritisoineet tiedotteen sanavalintoja. Laine työskenteli aikaisemmin Keski-Pohjanmaan osuuskaupan KPO:n toimitusjohtajana ja hän kertoo saaneensa linjauksesta yhteydenottoja.

"On tullut tutuilta palautetta."

Linjausta ei olla laajentamassa esimerkiksi Prismoihin. Toisaalta Laine arvioi, ettei niissä nytkään ole myynnissä turkiksia. Sokos on kertonut luopuvansa myös tuotteista, joissa on "sellaisia eläinkuituja, joiden kerääminen aiheuttaa eläinten tarpeetonta kärsimystä". Niiden osalta Laine ei osaa kertoa, mitä tuotteet olisivat ja paljonko niitä valikoimassa on.

KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop kiistää MTV:n haastattelussa Sokoksen koko turkislinjauksen.

"Se on luultavasti yhden henkilön mielipide, joka on ymmärretty S-ryhmän linjauksena. Mitään tällaista päätöstä ei ole tehty", Biskop sanoo MTV:lle.

