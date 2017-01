S-ryhmän sisäänostajat vaatineet vihannestuottajilta hintojen laskua

S-ryhmän sisäänostajat ottivat heti maanantaina aamulla yhteyttä vihannestuottajiin Pohjanmaalla ja vaativat hintojen laskua, kertoo toiminnanjohtaja Johan Åberg ruotsinkielisestä tuottajaliitosta, SLC:stä.

Åbergin mukaan vihannestuottajien yhdyshenkilö oli saanut maanantaina aamulla useita yhteydenottoja vihannestuottajilta, jotka olivat kertoneet S-ryhmän sisäänostajien ottaneen yhteyttä ja vaatineen hintojen laskua.

Asia nousi esiin maanantaina illalla Pohjanmaalla pidetyssä isossa tuottajatilaisuudessa. Hinnan alennusvaatimukset oli kohdistettu suoraan kauppoihin vihanneksia toimittaviin. Osuuskunnista vastaavaa tietoa ei ainakaan maanantaina tullut.

S-ryhmän pääjohtaja Taavi Heikkilä vakuutti kasvisten halpuuttamiskampanjan julkistamisen yhteydessä viikonloppuna, että hinnanalennukset otetaan säästöistä ja kaupan omasta katteesta. Ketju lupasi alentaa 900 tuotteen hintaa.

Åberg hämmästelee, että tuottajilta alettiin vaatia hintojen alentamista jopa ennen kuin kampanja edes alkoi.

Hän piti etukäteen aika selvänä, että jossain vaiheessa hintojen laskua tullaan vaatimaan, muttei uskonut, että niin käy välittömästi.

Åbergin mukaan hintojen alennusvaatimukset ovat kohtuuttomia, kun kasvihuonetuottajat ovat muutoinkin erittäin tukalassa tilanteessa. Pahin tilanne on tomaattia kasvattavilla. Eurooppa pullistelee halpaa tomaattia Venäjä-pakotteiden takia.

Perustomaatin tuottajahinta on pudonnut puoleen tavanomaisesta. Kaupan on siinä tilanteessa helppo luvata parinkymmmenen prosentin hinnanlaskua. Erikoistomaattien hinta on hiukan parempi, mutta perustomaatti joudutaan myymään tappiolla.

Åberg arvelee, että kyseessä ovat olleet osuuskauppojen sisäänostajat. S-ryhmän johdosta vakuutettiin tiistaina aamulla, etteivät ainakaan heidän sisäänostajansa ole tällaista vaatineet. "Tuottajan kannalta on se ja sama, onko kyseessä S-ryhmän vai osuuskaupan sisäänostaja."

S-ryhmä uutisoi näyttävästi uudesta vihanneksiin kohdistuvasta halpuutuskampanjasta viikonloppuna. Eniten laskettiin kurkun ja tomaatin hintoja, kurkun peräti 40 prosenttia.