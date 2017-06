Sammaleisiin perustuva bisnesidea sai EU:lta miljoonatuen

Biolan Groupiin kuuluva Novarbo Oy on saanut EU:n Horisontti 2020 -ohjelman pk-yrityksille suunnatuista varoista 2,44 miljoonaa euroa uudenlaisen kasvihuoneviljelyssä käytettävän kasvualustan tuotannon kehittämiseksi.

Novarbon kasvualustalevyt tehdään rahkasammalesta. Sammalta voidaan korjata suon pinnasta parinkymmenen sentin kerros ilman tarvetta ojitukselle. Sammalkerros uusiutuu 15–30 vuodessa.

Uutuustuotteen ideana on tarjota kasvihuoneviljelyyn biohajoava ja uusiutuva vaihtoehto kasvualustaksi.

Tuote on nimetty Mosswooliksi eli "sammalvillaksi".

"Mosswool merkitsee uutta päänavausta sellaiselle kasvualustatuotteiden markkinasegmentille, missä meillä ei aikaisemmin ole ollut tuotteita tarjottavana. Hankkeen tuloksena meillä tulee olemaan hyvät valmiudet käynnistää Mosswool-tuotesarjan suuren mittakaavan kaupallinen valmistus ja myynti", Biolanin toimitusjohtaja Teppo Rantanen sanoo yhtiön tiedotteessa.

EU:n rahoittama hanke käynnistyy syyskuussa ja se kestää kaksi vuotta. Novarbo Oy rakentaa aluksi pilottilaitoksen Biolanin olemassa olevien tehtaiden yhteyteen.

Sammalen keruu ja hyödyntäminen on saanut aiemmin myös Tekes-rahoitusta. Keruumenetelmää on kehittänyt kihniöläinen EcoMoss Oy, joka on nykyisin osa Biolan Groupia.

