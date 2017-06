Satakunnan Kansa: Tuulimyllyjen siivet halkeilevat Porissa – korjauskulut satoja tuhansia euroja

Porissa Peittoon tuulivoimala-alueella korjataan parhaillaan tuulivoimaloiden vaurioituneita lasikuitusiipiä. Vaurioiden kunnostus maksaa satoja tuhansia euroja, Satakunnan Kansa kertoo.

Osa halkeamista pystytään korjaamaan nosturin päältä 140 metrissä, mutta kaksi siipeä joudutaan irrottamaan korjausta varten.

Toinen siivistä lähetetään Espanjaan tehtaalle korjaukseen, toinen korjataan maassa paikan päällä.

Tuulivoimalat omistaa TuuliWatti ja ne ovat espanjalaisen Gamesan valmistamia.

TuuliWatin tuulivoimapäällikön Antti Kettusen mukaan pienet vauriot tuulivoimaloiden siivissä ovat varsin tavallisia. "TuuliWatilla on 500 siipeä ympäri maan. Joka vuosi korjaamme useampaa kymmentä siipeä."

"Joidenkin voimaloiden siivet eivät halkea koskaan. Vaurioihin ei pysty antamaan yksittäistä selitystä."

Halkeavasta siivestä ei tipu Kettusen mukaan mitään maahan.

Porin tuulivoimalat rakennettiin vuonna 2014. Peittoon tuulivoima-alueella on 12 tuulimyllyä, jokaisen teho on 4,5 megawattia. Napakorkeus on 140 metriä.

Satakunnan Kansa: Voimaloiden siivet ovat halkeilleet Porin Peittoossa