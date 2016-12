Sipilä kehuu talouskasvua–biojalostamohankkeitakin syntyy kuin sieniä sateella

Suomi on pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mielestä hyvässä kasvuvauhdissa. "Talouden hyvät uutiset vahvistuvat, kaikki luvut osoittavat oikeaan suuntaan. Vienti vetää, samoin työllisyys paranee", hän kehui taloustoimittajien lounaalla torstaina.

"Biojalostamojakin on suunnitteilla kuin sieniä sateella. Vaikka ne eivät kaikki toteutuisikaan, suuri osa on toteuttamiskelpoisia."

Ensi vuonna voimaan tulevien veronalennusten hän arvioi vauhdittavan edelleen kasvua.

Sen verran pilviä Sipilä näkee taivaalla, että Euroopan talouskasvu on hyytynyt, mikä vaikuttaa myös Suomeen.

Julkisen talouden kestävyysvajetta Suomessa puretaan 10 miljardin euron edestä, josta 4 tulee säästöistä, 2 kasvusta ja 4 uudistuksista.

Sipilän mukaan hallituksen aiemmin sopiman neljän miljardin euron säästöt eli leikkaukset riittävät, jollei tule yllätyksiä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on varoittanut jopa hiljattain 1–2 miljardin lisäsäästötarpeesta ensi keväänä. Sipilän mukaan näkemyserot säästötarpeessa pohjautuvat lähinnä erilaisiin työllisyys- ja talousennusteisiin. Valtiovarainministeriö on pohjannut laskelmansa viime kesän ennusteisiin työllisyydestä, jolloin tilanne oli nykyistä huonompi.

Pääministerin mukaan Suomen kilpailukyky paranee hyvää vauhtia palkkojen nollakorotusten jälkeen. "Ruotsin kilpailuetu saavutetaan näillä näkymin ensi vuonna ja Saksankin vuonna 2019."

Hallituksen ensisijainen tavoite on työllisyys. Suomen työllisyysaste on nyt 69 prosenttia eli se on noussut yli yhden prosenttiyksikön hallitusneuvotteluista. Mikäli nousu jatkuu suoraviivaisesti, se päätyy 70,7 prosenttiin hallituskauden lopussa eli jatkuessaan lähelle 72 prosentin tavoitetta vuonna 2021.