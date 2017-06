Snellmanin Leena Laitisesta Alkon uusi toimitusjohtaja

Alko Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Leena Laitisen. Laitinen aloittaa tehtävässään syksyllä 2017.

Leena Laitisella, 46, on pitkä ja monipuolinen kokemus päivittäistavarakaupasta ja elintarviketeollisuudesta. Laitinen työskentelee tällä hetkellä Snellman Groupin konsernijohtajana.

Ennen tätä hän teki pitkän uran S-ryhmässä viimeisimpänä tehtävänään SOK:n käyttötavarakaupan johtaja.

"Alko saa erinomaisen toimitusjohtajan, jolla on vahva vähittäiskaupan ja liiketoiminnan kehittämisen osaaminen. Laitinen on oikea henkilö jatkamaan yhtiön kehittämistä monikanavaisesti palvelevaksi erikoisliikkeeksi, joka on laajalti suomalaisten hyväksymä", Alkon hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas sanoo tiedotteessa.

Alkon edellinen toimitusjohtaja Hille Korhonen siirtyi kesäkuun alussa Nokian Renkaiden toimitusjohtajaksi. Talousjohtaja Anton Westermarck toimii vt. toimitusjohtajana siihen saakka, kun yhtiölle valittu toimitusjohtaja ottaa tehtävänsä vastaan.

Uudella toimitusjohtajalla on 28 500 euron kuukausipalkka ja hänen eläke-etuutensa sekä -ikänsä määräytyvät työntekijän eläkelain mukaan