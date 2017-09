SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine: "Jos toiminnassamme ilmenee epäreiluja käytäntöjä, haluamme korjata ne"

SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine ottaa kantaa halpuuttamiskeskusteluun mielipidekirjoituksessaan. Hänen mielestään hintojen alentaminen on kuluttajaosuuskunnan strateginen ydintehtävä.

"Tätä meiltä ovat odottaneet niin asiakkaat kuin muut sidosryhmämme. Ruoan hinnalla on monessa kodissa väliä", Laine huomauttaa.

"Miksi hinnasta on tullut niin tärkeä asia? Syynä on kansain­välisen kilpailun kiristyminen. Jos leikissä haluaa olla mukana ja pärjätä, on pitänyt olla valmis tehostamaan toimintaansa ja kilpailemaan hinnalla. Sekin on nähty, että toimijoita on kovan kilpailun tuloksena pudonnut pois pelistä."

Hänen mukaansa kilpailun kireyttä todistaa myös se, että S-ryhmän ruokakaupan tulos on lähes puolit­tunut 2000-luvulla. Hänen mielestään väärinkäytökset ovat ketjun sopimuskäytännöissä pienessä vähemmistössä.

"Uskomme, että esi­merkiksi kauppatapalautakunnan kaltainen itsesääntely on olennaista, jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua. Ilmaan heitettyjen syytösten rinnalle kaivataan konkreettisempaa tietoa. Tämä on asia, jonka otamme äärimmäisen vakavasti. Jos toiminnassamme ilmenee epäreiluja käytäntöjä, haluamme tietää niistä ja korjata ne."

Suomalaisen ruuan puolesta on nyt tehtävä yhteistyötä kiistelyn sijaan, Laine painottaa.

"Kotimarkkinakeskeisyyden purkaminen edellyttää viennin kasvattamista. Viennin lisääminen taas vaatii panostuksia tuotekehitykseen, brändäykseen ja vientiosaamiseen", Laine arvioi.

"S-ryhmä julkaisi heinäkuussa Ruokamanifestin, jossa teimme linjauksia muun muassa antibioottien käytöstä lihantuotannossa ja läpi­näkyvyyden lisäämisestä ruokaketjussa. Lisäksi haluamme vauhdittaa suomalaista ruoka­kekseliäisyyttä käynnistämällä start-up-foorumin keväällä 2018."

Lue koko mielipidekirjoitus:

Ruokaketju tarvitsee avointa keskustelua ja tekoja