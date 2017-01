Stockmannin Lauri Veijalainen: Venäjän tavaratalobisnekseen emme palaa koskaan

Kauppakonserni Stockmann etsii parhaillaan ostajaa omistamalleen Pietarin Nevski Centerille. Pietarin ydinkeskustassa Nevski Prospectilla sijaitsevan kauppakeskuksen tavaratalotoiminnan suomalaisyhtiö myi vuosi sitten sijoitusyhtiö Reviva Holdings Limitedille yhdessä kuuden muun Venäjällä toimineen tavaratalon yrityskaupassa.

Nevski Centerin kiinteistöomistus on Stockmannin viimeinen jalansija Venäjällä. Sen kirjanpitoarvo on 181 miljoonaa euroa. Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen mukaan kauppakeskus on nyt lähes 100-prosenttisesti vuokrattuna. Korkea vuokrausaste ja erinomainen sijainti helpottavat kiinteistön myynnissä.

Stockmann avasi ensimmäisen tavaratalonsa Venäjällä vuonna 1998. Viimeiset vuodet, poislukien vuoden 2012, olivat ruplan romahduksen myötä raskaasti tappiollisia enimmillään seitsemää tavarataloa Venäjällä pyörittäneelle Stockmannille.

Veijalainen luennoi vierailijana perjantaina 20. tammikuuta Turun kauppakorkeakoulun Pan-European -instituutin Doing business in Eastern Europe -luentosarjassa.

"Menetimme Venäjällä lähes 30 miljoonaa euroa viimeisenä toimintavuotena. Tappiotaso ei ollut enää hyväksyttävissä."

"Voisiko Stockmann sitten joskus vielä palata Venäjän tavaratalobisnekseen? Emme ole palaamassa", Veijalainen vastasi opiskelijoille itse esittämäänsä kysymykseen.

Stockmann myi tavarataloliiketoimintana Reviva Holdingsille ja myynti saatiin päätökseen 1.2. 2016. Sitä ennen Stockmann oli alaskirjannut taseestaan vuoden 2015 viimeiseen vuosineljännekseensä 78,5 miljoonan euroa Venäjän tavarataloliiketoiminnan lopettamisesta.

Stockmannilla ei ole uusia suunnitelmia Venäjän suhteen. Kauppakonserni julkistaa tilivuoden 2016 tilinpäätöksensä 15. helmikuuta. Samassa yhteydessä Stockmann ohjeistaa sijoittajia myös kuluvan vuoden tulosnäkymillä.