Suomalaiset Friends & Brgrs -hampurilaiset rantautuvat Hampuriin

Ravintolaketju Friends & Brgrs avaa ravintolan Saksan Hampuriin. Yritys tiedottaa avaavansa kuudennen ravintolansa kauppakeskus Europa Passageen, Hampurin keskustaan, tämän vuoden syyskuussa. Yrityksellä on ennestään ravintoloita Suomessa ja Tanskassa.

"Uusi ravintola Hampurissa on tärkeä askel yrityksen strategiassa laajeta suurimpiin Euroopan kaupunkeihin. Fast casual on nopeasti kasvava segmentti ravintola-alalla, mutta Friends & Brgrs on vienyt sen vielä astetta pidemmälle ja kutsuu itseään fresh casual -ketjuksi. Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa alusta asti itse käyttäen vain tuoreita, korkealuokkaisia raaka-aineita. Raaka-aineet hankitaan niin läheltä kuin mahdollista, ja yritys välttää lisäaineiden käyttöä aina kun mahdollista. Jokaisessa ravintolassa on oma leipomo, ja lihat jauhetaan paikan päällä", yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Friends & Brgrs'n perusti kuusi kaverusta Pietarsaaressa vuonna 2014. Nyt sillä on noin 560 osakkeenomistajaa.

Vastavirtaan kulkeva hampurilaisketju laajenee