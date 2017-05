Suomen talouden piristyminen saa yrittäjät liikkeelle

Suomessa on perustettu alkuvuodesta 12 prosenttia enemmän yrityksiä kuin vuosi sitten. Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi arvelee syyksi yleistä talouden paranemista.

Tammi-maaliskuun aikana perustettiin yhteensä 2 087 uutta yritystä uusyrityskeskusten kautta. Vuonna 2016 vastaava luku oli 1 858.

Uusia asiakkaita uusyrityskeskuksissa oli puolestaan noin prosentin verran vähemmän tänä vuonna kuin vuosi sitten. Alkuvuoden asiakasmäärä oli 4 304, viime vuonna se oli 4 361.

Syiksi asiakkaiden ja uusyrityskeskusten kautta perustettujen yritysten määrän eriparisuudelle Jokilampi arvelee talouden piristymisen rohkaisevaa vaikutusta ja starttirahakäytännön muutosta.

"Osa tänä vuonna yrityksensä perustaneista on saattanut olla yritysneuvonnassa jo aikaisemmin, mutta on vasta nyt, talouden hieman piristyttyä, rohkaistunut perustamaan yrityksensä", Jokilampi sanoo. Osa asiakkaiden yritysideoista on lisäksi aiempaa toteuttamiskelpoisempia.

Jokilammen mukaan Startti Plus -nimisen pilotin ansiosta starttirahalausuntoja annettiin uusyrityskeskuksissa alkuvuodesta 38 prosenttia vähemmän (706) kuin edeltävänä vuonna (1 146).