Suomen venekauppa junnaa yhä paikallaan – uusista veneistä vientiin 70 prosenttia

Suomalaiset ovat veneilykansaa. Siitä kertovat uusien veneiden vuosittaiset myyntiluvut, vaikka ne ovat jääneet kauaksi takavuosien myyntihuipuista. Finnboatin toimitusjohtaja Jouko Huju kertoo, että venemyynti junnaa vielä paikallaan. Tämän vuoden myynti pysyy viime vuoden lukemissa.

”Ei ole kasvua muttei myöskään isoa laskua”, hän kertoo.

Lokakuuhun mennessä rekisteröitiin 3 586 uutta venettä. Viimeisin huippuvuosi oli 2008, jolloin ensirekisteröintejä oli peräti 6 000. Huippuvuosista uusien veneiden myyntiluvut ovat laskeneet.

Vene on rekisteröitävä, jos se on yli 5,5 metriä pitkä tai jos se on varustettu vähintään 20 hevosvoiman moottorilla.

Uusista, tänä vuonna rekisteröidyistä veneistä valtaosa on moottoriveneitä. Purjeveneitä on parikymmentä. Vesiskootterien suosio kasvaa entisestään, viime vuonna niitä myytiin reilut 500 kappaletta ja tänä vuonna jo 650.

Käytettyjen veneiden kauppa on asia erikseen. Veneteollisuus ei seuraa alan markkinoita.

Veneala odottaa, että maailmalla virinnyt kasvukipinä leviäisi myös Suomeen. Naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa on jo tilastoitu kasvua. Siellä kuluttajat käyttävät rahaa entistä enemmän vapaa-ajan huvituksiin.

”Heti kun talous saadaan vakaaksi, alkaa kasvu. Asuntokaupan nousun jälkeen venekauppa kiihtyy noin vuoden viiveellä.”

Täällä valmistettavista veneistä edelleen suurin osa, noin 70 prosenttia, myydään ulkomaille. Osuus on ollut aina hyvin korkea. Hujun mukaan vienti Ruotsiin on kasvanut noin kolmanneksen ja Norjaan noin 15 prosenttia.

Hetkittäin viennin arvoa nostavat isot purjevenekaupat. Pohjanmaalla valmistettavat arvokkaat Nautorin Swan-veneet tai Balticin purjeveneet heijastuvat helposti vientitilastoihin.

Venealan johtavat moottorivenemerkit käynnistivät uutta kautta Turun Venexpossa viime viikolla. Yksi suurimmista lasikuituisten moottoriveneiden valmistajista on kuopiolainen Bella-Boats.

Yhtiön markkinointijohtaja Seppo Vesterinen sanoo, että tällä hetkellä kukaan ei paukuta isoja myyntilukuja.

Targa-veneiden myyntiyhtiön toimitusjohtaja Berndt Mérus sanoo, että ensi keväälle ei pystytä enää myymään uusia tilauksia.

Targat ovat arvokkaita, mutta arvostettuja ajo- ja työveneitä. Vuosittain veneistä noin viidennes ostetaan viranomaisveneeksi esimerkiksi poliisille.

”Veneidemme menekki on vahvaa.”

Inkoolaisen venepalveluyritys Marengon toimitusjohtaja Esko Juvonen kertoo, että veneiden huolto- ja telakointipalveluissa kilpailu on nyt kovaa.

"Katteista on pitänyt tinkiä.”

Juvonen sanoo, että parhaiten alalla menestyvät he, joilla on moniosaamista.

Omatoiminen telakointi on vähentynyt. Pari tonnia painavat veneet voi kuljettaa omalla autolla omaan pihaan, mutta isompien kanssa on vaikeuksia. Lisäksi uusien veneiden moottoreiden ja elektroniikan huolto edellyttää osaamista.

”Tee se itse -miesten määrä on vähentynyt ja yhä useammin työt teetetään telakoilla.”