Suomen Yrittäjät aloittaa keskiviikkona yt-neuvottelut

Suomen Yrittäjät on aloittanut säästöohjelman. Siihen kuuluvat yt-neuvottelut koskevat enintään yhdeksää henkilöä.

SY kertoi säästöohjelmasta tiedotteella viikko sitten. Tiistaina toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vahvisti, että virallisesti yt-neuvottelut alkavat keskiviikkona.

"Näin on valitettavasti tehtävä", Pentikäinen sanoo. Hänen mukaansa joitakin tehtäviä on tehostettava ja kehitettävä. Viime aikoina SY on palkannut henkilöitä uusiin tehtäviin.

Tiedotteessa SY perustelee henkilöstön vähentämistarvetta säästötarpeella, joka johtuu jäsenmäärän laskusta.

Vuosikertomusten mukaan SY:n jäsenmäärä on ollut viime vuosina noin 115 000, enimmillään tuhat tai pari enemmän.

Suomen Yrittäjien toimistossa on Brysselin toimisto mukaan lukien 71 työntekijää.