Suomessa Euroopan halvin voi – S-ryhmä: Kaupan määräävä markkina-asema ei vaikuta

MT kertoi tänään, että Valion voita saa ostettua Suomessa 4,78 euron kilohinnalla, kun sama tuote maksaa Virossa 7,88 euroa ja Ruotsissa 7,58 euroa kilolta. Voin maailmanmarkkinahinta on tällä hetkellä ennätyksellisen korkealla.

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen ei pidä omituisena sitä, että Suomessa myydään Euroopan halvinta voita. Hän vakuuttaa, että ruuan hinta määräytyy Suomessakin kansainvälisen hintatason mukaan eikä kaupan määräävä markkina-asema vaikuta siihen.

"En tiedä mikä hintatasoon vaikuttaa, meidän hinta on mikä on. Kaupat eivät määrää tuottajahintaa. Se on enemmänkin toisin päin. Kuluttaja ostokäyttäytymisellään ohjaa hintoja", Pikkarainen vakuuttaa.

Hän korostaa, että S-ryhmän tavoitteena on tarjota kuluttajalle mahdollisimman laadukasta ruokaa mahdollisimman laadukkaasti.

"Volyymi tuo kyllä hyötyjä myös tuottajalle. Kannamme huolta koko ketjun toiminnasta: nimenomaan suomalaisen ruuan volyymin lisääminen lisää myös investointeja."

Pikkarainen kertoo, että vihanneksien halpuutuksen jälkeen tuottajajärjestö kertoi hintojen laskun tulleen S-ryhmän omien kulujen leikkaamisesta, ei tuottajahintojen.

"Seuraavat askeleet, esimerkiksi mahdolliset lähiruokakampanjat, syntyvät kuluttajien odotuksista ja kysynnästä, kuten halpuutuskin."

