"Suomessa kaikki on nykyään halvempaa", halpuutus pudotti Prisman hintoja jo Viroa halvemmiksi

"Suomessa kaikki on nykyään halvempaa, paitsi tupakka", parahtaa virolainen Rene Rattasepp Tallinnan Mustamäen Prisman edustalla.

Rattasepp tietää molempien maiden hintatason, sillä hän on matkustanut työn vuoksi Suomen ja Viron väliä kaksitoista vuotta.

Hän tuo Suomesta tullessaan yleensä juustoa ja voita.

"Vaatteet ovat Suomessa halvempia, erityisesti lasten vaatteet", Rattasepp sanoo.

Aivan kaikki ruuat eivät Virossa ole kalliimpia, mutta moni tuote on, selvisi MT:n tekemässä vertailussa.

MT uutisoi 4.9., että Valion voin kilohinnassa on eroa Suomen ja Viron välillä kolme eroa Suomen eduksi.

Prisman halvin voi on virolainen Tere. Kilohinta on 8,75 euroa, mutta laari on tyhjä.

Elokuun lopussa halpuutetun Rainbow kevytmargariinin kilohinta on Suomessa yli neljäkymmentä senttiä halvempi.

Vertailuun valittiin helpoimmin vertailtavia tuotteita. Esimerkiksi maidoissa ja juustoissa tuotevalikoimat ja pakkausten koot vaihtelevat liikaa, jotta kuva hintaeroista olisi tarkka.

Helpointa vertailu on Rainbow-tuotteissa. Ne ovat täsmälleen samanlaisia molemmissa maissa.

Prisman vihannesosastolla virolaisten tomaattien laatikko oli aamupäivällä tyhjä, vaikka niiden hinta on yli kolminkertainen ulkomaisiin tomaatteihin verrattuna.

Kalliin hinnan vuoksi virolainen tomaatti oli sijoitettu sivuun erikoistuotteeksi.

Äidilleen ruokaa ostanut Dimitri Petrjakov haukkuu Prisman vihannesosaston.

"Ennen Prisma oli kaunis kauppa. Nyt vihannesten laatu on huonontunut ja laatikot ovat usein tyhjiä aamulla. Henkilökunta ei ole valmistanut kauppaa sen avautuessa."

Petrjakovin mukaan ruuan hinnat ovat nousseet tasaisesti.

"Se on sääntö. Ei niitä kukaan laske."

Monessa perusvihanneksessa, jossa Suomessa halvin vaihtoehto on kotimainen, Virossa halvin tulee Puolasta.

Virolaisia omenoita Prismassa ei ollut lainkaan. Läheiseltä Mustamäen torilta niitä löytyi useita lajikkeita. Hinnat olivat 2,50–2,90 euroa.

Samoissa hinnoissa olivat virolaiset tomaatit. Avomaankurkkuja sai 2,5 eurolla kilo.

Virolaisen perunan hinnat vaihtelivat torilla 90 sentin ja 1,20 euron välillä. Mustikka maksoi 5,90 kilo ja puolukka 5,50.

Viron tappioksi hinnoissa vaikuttaa korkeampi arvonlisävero. Virossa ruuan alv on 20 prosenttia ja Suomessa se on alennettu 14 prosenttiin.

Virossa ei ole nähty samanlaista halpuutuskampanjaa kuin Suomessa.

Prismoilla on Virossa käytössä hintatakuu, joka lupaa, että hinnat eivät tiettynä aikana nouse.

Prismat eivät ole Virossa halvimpien kauppojen maineessa. Maassa on useita kauppaketjuja. Halvimpana pidetään liettualaista Maximaa.