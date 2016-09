Suomi kymmenenneksi kilpailukykyisin - kahden sijan pudotus

Suomi on pudonnut kymmenennelle sijalle Maailman talousfoorumin WEF:n kilpailukykyvertailussa. Viime vuonna Suomi oli vertailun kahdeksas. Vertailun mukaan suurin syy pudotukseen on makrotalousympäristön heikkeneminen. Sen mukaan Suomi on kärsinyt maailman talouden taantumasta, etenkin Venäjän viennin pudotuksesta sekä paperi- ja elektroniikkateollisuuden kysynnän laskusta.

Vertailun kärkikolmikko pysyi samana viime vuodesta. Ensimmäistä sijaa pitää Sveitsi, toista Singapore ja kolmatta Yhdysvallat. Seuraavina listalla ennen Suomea olivat Hollanti, Saksa, Ruotsi, Britannia, Japani ja Hong Kong. Vertailu kattaa 138 maata.