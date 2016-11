Suomi lähtee viemään koilliskaapelia Kiinaan

Suomen hallitus lähtee edistämään tietoliikennekaapelin rakentamista Euroopasta Kiinaan ja Japaniin Koillisväylän kautta Venäjän pohjoispuolitse, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi tänään vastaanottaessaan asiaa koskevan selvityksen.

Kaapeli on runsaat 10 500 kilometriä pitkä ja se vähentäisi tiedon perillemenoaikaa selvästi nykyisestä.

Suomella on hyvät mahdollisuudet toimia kaapelia edistävänä maana ja solmukohtana. Suomeen voisi tulla lisää myös tietokonesaleja.

Kaapeli on poliittisesti ja teknisesti mahdollista toteuttaa, todetaan selvityksessä, jonka tekivät entinen pääministeri Paavo Lipponen yhdessä FiComin entisen toimitusjohtajan Reijo Sventon kanssa.

Venäjällä, Kiinalla, Japanilla ja Norjalla on kiinnostusta olla hankkeessa mukana. Kaikissa maissa ollaan suopeita esimerkiksi vaadittavia viranomaislupia kohtaan.

Kaapeli toteutettaisiin tarjousten perusteella, toteuttaja olisi yritysten yhteenliittymä. Selvitysmiehet ovat arvioineet hankkeen hinnaksi 800–1000 miljoonaa euroa.

Osittain kaapeli pitäisi vetää meren pohjan alle jäävuorien vuoksi.

"Koilliskaapelin ja Itämerenkaapelin yhdistäjänä Suomella olisi hyvä mahdollisuus dataliikenteen solmukohdaksi", Berner sanoi.

"Suomen ja Saksan välillä on jo uusi kaapeli. Samoin Suomessa on yhteydet, joten kaapelista on jo 3 000 kilometriä valmiina", Svento sanoi.

Lipposen mukaan hanke tulee ottaa esille Arktisessa neuvostossa Suomen ensi keväänä alkavalla puheenjohtajakaudella.

Kaapelihankkeen taustalla on muun muassa venäläinen Polarnet-yhtiö.