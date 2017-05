Svenska Dagbladet: Nordea on päättänyt siirtää pääkonttorinsa pois Ruotsista

Nordea ja Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos ovat jo päättäneet siirtää Nordean pääkonttorin pois Ruotsista, kertoo Svenska Dagbladet lähteisiinsä vedoten. Lopullinen päätös tehdään Nordean hallituksen kokouksessa tiistaina 30. toukokuuta. Pääkonttori ollaan siirtämässä joko Suomeen tai Tanskaan.

Nordean tiedotuspäällikkö Petter Brunnberg sanoo kuitenkin Ruotsin uutistoimisto TT:lle, ettei päätöstä ole tehty.

Nordean pääkonttorin siirrosta on keskusteltu jo helmikuun lopulta lähtien. Siirron taustalla on se, että pääkonttorin pitämisestä Ruotsissa on tulossa huomattavasti nykyistä kalliimpaa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi viime viikolla, että hän on käynyt Nordean kanssa keskusteluja yhtiön pääkonttorin saamiseksi Ruotsista Suomeen. Sipilä uskoo vahvasti, että sijainti euroalueella on Nordealle etu.

Hänen mukaansa esimerkiksi veromuutosten on oltava ennakoitavissa ja niiden on oltava aina kohtuullisia.

"Pystyn antamaan pidemmänkin ajan lupauksen keskustan puolesta, että olemme osaltamme valmiita tällaisen ympäristön rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Se on Suomen etu", Sipilä kertoi viime viikolla.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on puolestaan ollut yhteydessä Nordean johtoon.

Pääministeri on neuvotellut myös sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Antti Rinteen kanssa. Rinne on Sipilän mukaan samoilla linjoilla asiassa.