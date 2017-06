Ovi käy Finpron Food from Finlandilla Helsingin Porkkalankadulla. Slow food Italian viisikko Torinosta kävi tutustumassa suomalaisiin elintarvikealan erikoistuotteisiin Finpron toimistolla.

MT:n haastattelun jälkeen Iltapäivällä Kiinan toiseksi suurimman verkkokaupan JD.Comin pitäjät aloittivat tapaamisten sarjan suomalaisten elintarvikeyritysten edustajien kanssa. Uusille suomalaistuotteille olisi kysyntää, edellisen kerran JD.Com tapasi joulukuussa 40 suomalaista elintarvikealan yritystä.

Finpron Food from Finland elintarvikkeiden vientiohjelmaa vetävä Esa Wrang on tohkeissaan:

"Tällaista positiivista draivia elintarvikeviennissä en ole nähnyt koskaan."

Wrang puhuu neljännesvuosisadan työkokemuksella suomalaiselintarvikkeiden viennistä. Hän on aiemmin toiminut 10 vuotta elintarvikekonserni Raision vientijohtajana ja makeisvalmistaja Leafin (nykyisin Cloetta) vientijohtajana ja Venäjän tytäryhtiön toimitusjohtajana.

Nopeasti kasvaneet Venäjän markkinat sulkeutuivat suurelta osin suomalaiselta elintarvikesektorilta yhdessä yössä elokuussa 2014. Ukrainan kriisiä seurasivat EU:n ja USA:n Venäjä-pakotteet ja Venäjän vastapakotteet.

Food from Finland -vientiohjelma perustettiin tukemaan suomalaisen ruuan jaa juoman kansainvälistä kasvua. Tavoitteena ohjelman alkaessa vuonna 2014 oli kaksinkertaistaa Suomen ruokaviennin arvo kolmeen miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Uutta kasvua on ryhdytty hakemaan etenkin Itämeren alueelta ja Aasiasta. Venäjän markkinoiden sulkeutuminen suomalaiselta lihalta, kalalta, maitotuotteilta, vihanneksilta ja hedelmiltä pakotti toimialaa hakemaan uusia vientimarkkinoita.

Vetoa ja mielenkiintoa suomalaisia elintarvikkeita kohtaan siis on, mutta uusien markkinoiden avaaminen vie aikaa.

Food from Finland -ohjelmassa on mukana 130 yritystä, ja elintarvikevienti on lisääntynyt tuntuvasti ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana.

Wrang viittaa tammi-helmikuun tullitilastoihin: elintarvikkeiden vienti on kasvanut vastaavasta ajasta vuotta aiemmin 14 prosenttia. Rahassa vientiä on syntynyt 32 miljoonaa euroa lisää.

Tavoitteena olevaan kolmeen miljardiin euroon on vielä matkaa. Wrang puolustautuu ohjelman suhteellisen lyhyellä kestolla.

"Ruotsin Food from Sweden on ollut käynnissä jo 22 vuotta ja se sai vast'ikään ohjelmalleen kolmen vuoden rahoituksen."