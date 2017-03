Tämä oli Suomi – 127-vuotiaan henkivakuutusyhtiön peijaiset päättyivät selvitystilaan

"Tehtävä on täytetty. Vakuutustoiminta on suomalaisten käsissä eikä suomen kielestäkään ole huolta. Omistukset on jaettu yhtiön asiakkaille, omistajille."

Näillä sanoilla avasi hallituksen puheenjohtaja Pekka Kantanen Henkivakuutusyhtiö Suomen historian viimeisen yhtiökokouksen Katajanokan Kasinolla Helsingissä.

Hetkeä myöhemmin yhtiön edustajisto oli päättänyt asettaa Suomen vapaaehtoiseen selvitystilaan. Yhtiön toimiluvan oli Finanssivalvonta perunut yhtiön hakemuksesta jo helmikuun puolivälissä. Selvitysmiehen tehtävään valittiin tiistain yhtiökokouksessa asianajaja Pekka Jaatinen asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä.

Tämä päätti Suomi-yhtiön yli kymmenen vuotta kestäneen alasajon. Yhtiön kaikki vakuutuskannat on luovutettu. Viimeisenä vakuutuskantana yhtiö siirsi OP:lle yksilölliset eläkevakuutukset ja niille kuuluneen runsaan kolmen miljardin euron vastuuvelan ja sitä vastaavan määrän varallisuutta. Aiemmin Suomi-yhtiöstä on luovutettu ryhmäeläkevakuutuskanta Mandatum Henkivakuutus Oy:lle ja yksilöllinen henkivakuutuskanta OP Ryhmään.

Suomi-yhtiö syntyi 128 vuotta sitten fennomaanisen pääoman linnakkeeksi, samoihin aikoihin Kansallis-Osake-Pankin ja vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa. Kolmella vuosisadalla toimineen keskinäisen eli asiakkaiden omistaman yhtiön tavoitteena oli varmistaa suomalainen vakuutustoiminta olla kansanomainen – ja jakaa edut ja tuotot yhtiön asiakkaille.

Omaisuus on nyt jaettu, yhtiön omistamat taide ja arvoesineetkin pääosin myyty OP ryhmälle ja huutokauppahuoneiden kautta. Yhtiökokouksen lakkauttaman hallituksen tehtäväksi jäi jatkossa toimia historiikkityöryhmänä, kun yhtiön historian viimeiset vuodet, Pohjolan kaappausyrityksineen ja "Niskas-sotineen" kirjataan viimeisen neljännesvuosisadan kvartaaliin.

Suomi-yhtiön asianhoitajana toimii jatkossa yksin selvitysmies Jaatinen. Hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät lakkasivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. 33-henkinen edustajisto kokoontuu vielä kerran lopettamaan selvitystilan, kun kaikki velat on kuitattu.

Henki- tai eläkevakuutuksen Suomi-yhtiöstä aikoinaan ostaneet pääsivät yhtiön alasajovaiheessa todelliseen kultapossukerhoon. Eläkevakuutukset ovat tuoneet asiakkaalle enimmillään yli 20 prosentin vuosituoton. Laskuperustekorko, sovitut ja luvatut lisäedut toivat viime vuonnakin yli seitsemän prosentin tuoton vakuutussäästöille. Rahasampo ilman riskiä – yhtiö ei ole pitänyt ylimääräistä vakavaraisuuttaan itsellään.

Viimeiseksi jääneen yhtiökokouksen puheenvuoroissa muistettiin paitsi yhtiön perustajaa Edvin Kaslinia, myös Suomen "kaappaamista" ajaneita Pohjolan entistä pääjohtajaa Iiro Viinasta ja "nimellistä korvausta" miljardiomaisuudesta tarjonnutta Pirkko Alitaloa. Omistus - ja valtataistelut päättyivät vuonna 2004 siihen, että Suomi-yhtiö lopetti uusien vakuutusten myynnin ja yhtiön toimintaa alettiin ajaa alas. Omien vakuutustensa myyntiä jatkoi enää Pohjola.

Suomi-yhtiö myi hyvällä voitolla Pohjolan osakkeensa vuonna 2005 OP-ryhmälle.

Tänään Pohjola on osa OP Ryhmää, Pohjolan brändikin on pudotettu pois nimestä.

Kepeät mullat!

Kirjoittaja kuuluu Suomi-yhtiön edustajistoon (sit.).

Korjattu otsikkoa 30.3.2017 kello 16:47 Suomi-yhtiö on 127, ei 128-vuotias.