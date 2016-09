"Tämä suuntaus ollut pitkään tiedossa", virikehäkkikanaloiden hidas alasajo alkaa

Lidlille munia myyvän Dava Foodsin toimitusjohtajan Jan Lähteen mielestä Lidlin päätös lopettaa virikehäkkimunien myynti on linjassa eurooppalaisen kehityksen kanssa.

"Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa virikehäkkikanojen munien myynti on laskenut. Niitä voi olla vaikea löytää kaupasta. Tämä suuntaus ollut pitkään tiedossa. On yllätys, jos se on ollut yllätys", Lähde sanoo.

Dava Foods ei ole luopumassa häkkimunista, mutta se odottaa kasvua lattia- ja luomumunista.

"Olemme kertoneet jo vuosia investointeja miettiville tuottajille, että häkkikanaloiden vaihtoehdot ovat turvallisempia esimerkiksi kymmenen vuoden aikavälillä. He tekevät sitten päätöksensä", Lähde sanoo.

Dava Foodsin virikemunien tuottajahinta on laskenut elokuussa alle tuotantokustannusten 70 senttiin.

S-ryhmä ja Kesko eivät aio seurata Lidlin esimerkkiä. Kumpikin kaupparyhmä kuitenkin myöntää, että ne voivat luopua virikehäkkikanaloiden munista tulevaisuudessa. Keskon mukaan muutos kestää vuosia.

Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Maija Järvisen mukaan siirtymä pois virikehäkkimunista on ollut helppo.

"Tavarantoimittajat ovat itse nähneet häkittömän tuotannon tulevaisuuden tuotantomuotona. Olemme olleet samalla viivalla siinä, mihin suuntaan munien tuotanto on matkalla", Järvinen sanoo.

Dava Foodsin lisäksi Satamuna toimittaa Lidlille munia.

Järvisen mukaan aika Suomessa oli nyt päätökselle kypsä. Saksan Lidl on tehnyt saman linjauksen jo vuonna 2009.

