Talvivaaran kaivoksella palaa rikkivetylaitoksella – rikkivety räjähdysherkkää

Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa palaa rikkivetykehitin, kertoo päivystävä palomestari. Palomestarin mukaan palo on kehittimen ulkopuolella.

Kaivostoimintaa Talvivaarassa pyörittävän Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen täsmentää STT:lle, että kyseessä on pienimuotoinen rikkipalo rikkivetylaitoksen ulkopuolella. Lukkaroisen mukaan palosta ei koidu henkilöstölle välitöntä vaaraa.

"Henkilöstö on evakuoitu vain vaara-alueelta, muilta osin toiminta on normaalia. Tehdaspalokunta ja Kainuun pelastuslaitos on paloa sammuttamassa, ja tilanne on hallinnassa."

Lukkaroinen ei osaa vielä sanoa, millaisia katkoksia palo aiheuttaa tuotannolle. Hänen mukaansa vaikutukset tiedetään muutaman tunnin päästä.

Kaivos käyttää rikkiä raaka-aineena rikkivetyyn, jota käytetään saostuskemikaalina metallien talteenotossa. Päivystävän palomestarin mukaan rikkivety on kaasuna räjähdysherkkä aine ja siksi vaarallinen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta Talvivaarantielle kello 10.44.