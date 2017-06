Talvivaaran lehmänlantasuunnitelmat ihmetyttävät pörssin toimitusjohtajaa: "Taustalla johdon tuomioita"

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman on pannut merkille Talvivaaran toimitusjohtajan Pekka Perän Espoo käräjäoikeudessa esittämät uudet suunnitelmat, joilla ei enää ole mitään tekemistä kaivosteollisuuden kanssa.

Nasdaq Helsingin Husmania kiinnostaa pörssin näkökulmasta, miten pörssin tarkkailulistalla pitkään ollut Talvivaara aikoo järjestää rahoituksensa.

"On validi kysymys, miten suhtaudumme siihen, jos yritys järjestää annin ja yhtiön johdolla on tällaisia tuomioita", Husman viittasi toimitusjohtaja Pekka Perän saamaan ehdolliseen vankeustuomioon ja sakkoihin arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta.

Tuomion perusteina ovat tiedottamisrikokset sekä sisäpiiritiedon väärinkäyttö.

Husman kertoi maanantaina pörssin tiedotustilaisuuden yhteydessä juttelevansa aiheesta myös Helsingin pörssin oman markkinavalvonnan kanssa.

Käräjäoikeus hyväksyi yhtiön velkasaneerauksen, kun taas velkojapankit ja valtion erityisluottolaitos Finnvera olisi ajanut yhtiön konkurssiin. Velkoja yhtiölle jäi maksettavaksi enää 9,6 miljoonaa euroa.

Yhtiö ei ole itse tiedottanut mahdollisesta uudesta toiminnastaan tai suunnitelmistaan.

Toimitusjohtaja Pekka Perä esitteli käräjäoikeudelle liiketoimintasuunnitelmia, jotka oikeudenkäyntiä seuranneen Suomen Kuvalehden artikkelin mukaan liittyivät lehmänlannasta tehtäviin tuotteisiin sekä terästeollisuuden valokaariuunien energiankäyttöön liittyviin ratkaisuihin.

Talvivaaralla on edelleen noin 80 000 yhtiöön sijoittanutta. Talvivaara on menettänyt vanhan liiketoimintansa valtiolle, yhtiö on välttänyt konkurssin, mutta osakkeen arvo on painunut senttiluokkaan.

Suomen Kuvalehti arvioi yhtiön hakevan vanhoilta osakkailtaan jälleen uutta rahaa. Ilman uutta riskipääomaa eivät suunnitelmat etene. Lisäksi yhtiöllä on kaksi vuotta aikaa suorittaa saneerausohjelman mukaiset vakuudelliset ja vakuudettomat velat velkojille.

Talvivaaran osake on ollut pörssin tarkkailulistalla jo marraskuusta 2013, jolloin yhtiö haki yrityssaneeraukseen. "Yhtiön taloudelliseen asemaan liittyy

merkittävä negatiivinen epävarmuus", Helsingin pörssi tiedotti.

Yhtiön johdon puolestaan tuomitsi Helsingin käräjäoikeus 2. kesäkuuta arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta liittyen yhtiön tiedottamiseen vuosina 2012–2013. Toimitusjohtaja Pekka Perän oikeus tuomitsi kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin. Niinikään kaivoksen entisen johtaja Lassi Lammassaari tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin.

Lisäksi yhtiön entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja entinen talous- jaa rahoitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde tuomittiin sakkorangaistuksiin.

