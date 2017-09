Terveysteknologia kasvaa ripeästi, suomalaisen viennin arvo jo 2,11 miljardia

Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa.

Vienti on kasvanut keskimäärin 6,6 prosenttia vuodessa 20 vuoden ajan, kertoo Teknologiateollisuuteen kuuluva Terveysteknologian liitto Health­tech Finland.

Viime vuonna viennin arvo ylsi 2,11 miljardiin euroon, mikä oli 9,7 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Alan kauppatase on vahvasti ylijäämäinen. Viennin arvo ylittää tuonnin miljardilla eurolla.

Merkittävin vientialue on Pohjois-Amerikka yli 40 prosentin osuudella. Eurooppa on vasta seuraavalla sijalla vajaan kolmanneksen siivulla.

Tiedot perustuvat Tullin tilastoihin. Palvelut ja ohjelmistot eivät niihin sisälly, joten alan merkitys on todellisuudessa vielä suurempi, sanoo Healthtech Finlandin toimitusjohtaja Saara Hassinen.

”Koko teknologiateollisuuden viennissä palvelujen ja ohjelmistojen osuus on yksi kolmasosa. Jos oletetaan, että osuus on sama myös terveysteknologiassa, alan kokonaisvienti on noin kolme miljardia euroa.”

Viennin lisäksi ala tuo Suomeen rahaa ja työtä myös kansainvälisten suuryritysten tutkimus- ja kehityspanosten muodossa.

Tarkkaa euromäärää oleellisempana Hassinen pitää suuntaa. Suomi on terveys­teknologian maailmanlaajuisessa kasvussa mukana.

Vaikka vienti vetää, kotimarkkinakin on yrityksille erittäin tärkeä. Tuotteiden käyttö suomalaisessa terveydenhuollossa todistaa kelpoisuuden kansainvälisille markkinoille.

”Yliopistosairaaloilla on paljon yhteisiä kehityshankkeita yritysten kanssa. Suuretkin yritykset tarvitsevat Suomea referenssinä. Kansainvälinen kauppa helpottuu, kun teknologia on täällä käytössä.”