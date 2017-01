Valio on tavaramerkkien kuningas Suomessa. Yhtiöllä on 420 voimassa olevaa tavaramerkkiä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisterissä. Toiseksi eniten tavaramerkkejä, 359 kappaletta, on lääkevalmistaja Orionilla. Verkkokauppa.com:illa on puolestaan 290 tavaramerkkiä.

Kymmenen suurimman tavaramerkin haltijan joukossa on kaksi ulkomaista yritystä: Mars Finland ja lääkejätti Glaxo Group Limited.

Muita kärkikymmenikössä komeilevia yrityksiä ovat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Karl Fazer, Altia, Hartwall ja Sanoma Media Finland.

PRH:n tietokantaan on rekisteröity yhteensä noin 170 000 suomalaista tavaramerkkiä ja 50 000 täällä myytävää kansainvälistä tavaramerkkiä.