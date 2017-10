Tiesitkö tästä? Monet suomalaiset maksavat jo muovirahan sijaan "koivurahalla"

Puinen pankkikortti voi korvata perinteisen muovisen pankkikortin melko nopeastikin. Puisia kortteja on jo tarjolla Säästöpankkien asiakkaille.

Puista pankkikorttia kehittävän Mahogany Oy:n Markku Tamminen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että Mahoganyn korttipohjat valmistetaan Suomessa suomalaisesta koivusta.

"Käyttämämme koivu tulee tällä hetkellä pääosin eteläisestä Suomesta", hän sanoo.

Mahoganyn ekologisin puukorttivaihtoehto on valmistettu koivukuidusta, joka on päällystetty tärkkelyksellä.

Suomessa tehty korttipohja toimitetaan korttivalmistajalle Aasiaan, joka tuottaa korttipohjan valmiiksi kortiksi.

Tamminen arvioi, että Mahoganyn korttipohjia on myyty Aasian markkinoilla noin kuusi miljoonaa kappaletta.

Luottokorttiyhtiöt Visa ja Master Card ovat hyväksyneet suomalaisen korttipohjan käytettäväksi maailmanlaajuisesti.

Puisen pankkikortin historia ulottuu niinkin kauas kuin 1990-luvulle. Tuolloin puisia kortteja kehitettiin UPM:n Keuruun tehtaalla. Kehittely jäi kuitenkin hieman kesken, sillä silloisella tekniikalla sirun upottaminen korttipohjaan ei onnistunut. Idea puisesta pankkikortista unohtui vuosiksi.

Tamminen kertoo, että Mahogany sai vuonna 2012 ensimmäisen kontaktin nykyiseen korttivalmistajaan. Ensimmäiset mallikortit tehtiin seuraavana vuonna. Vuonna 2014 luottokorttiyhtiöt Visa ja Master Card hyväksyivät korttipohjan maailmanlaajuiseen käyttöön.

Toimitusjohtajan mukaan puinen pankkikortti on hieman muovista verrokkiaan kalliimpi. Ero muodostuu hänen mukaansa lähinnä pinnoitemateriaalina käytettävästä tärkkelyksestä.

"Sanoisin, että se on enintään 20 prosenttia kalliimpi kuin muovikortti. Hinta riippuu kuitenkin siitä, mitä kortti pitää sisällään", Tamminen arvioi.

Jos ajatellaan kortin lopullista hintaa asiakkaalle, itse kortin hinnan merkitys on tällöin kuitenkin Tammisen mukaan varsin vähäinen.

Mahoganyn toimitusjohtaja uskoo, että puinen kortti voi korvata perinteisen muovikortin. Pankit haluavat hänen mukaansa olla suunnannäyttäjiä vastuullisuudessa.

"Kuka haluaa pitää muovin palaa taskussa, jos sille on tämmöinen ekologinen vaihtoehto", toimitusjohtaja kysyy.

Suomen mittakaavassa puukortti voi syrjäyttää muovikortin Tammisen mukaan hyvinkin nopeasti.

"Kysymys on enemmänkin halusta ja tahtotilasta, kuin kapasiteetista", hän sanoo.

Ensimmäisenä Suomessa Mahoganyn puisen on ottanut käyttöön Säästöpankkiryhmä. Pankkiryhmä otti uudenlaisen kortin käyttöön syyskuun lopulla. Länsi-Uudenmaan Säästöpankin pankinjohtaja Adrian Candolin kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että idea puisen pankkikortin käyttöönotosta lähti liikkeelle, kun Säästöpankkiryhmän korteista vastaavat henkilöt kuulivat puisesta pankkikortista.

"Halusimme tehdä Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jotain sellaista poikkeavaa, mitä kukaan muu ei ole Suomessa tehnyt", Candolin kertoo puisen pankkikortin käyttöönoton taustoista.

Puisella pankkikortilla päästään Candolinin mukaan myös maailman muovijäteongelmaan. Jos ajatellaan, että maailmassa on 16 miljardia muovikorttia, ja jokainen niistä painaa 10 grammaa, muovijätemäärä vähisi maailmanlaajuisesti 160 miljoonalla kilolla.

"Tämä on siis ekologinen vaihtoehto. Ajattelimme, että haluamme olla Suomessa suunnannäyttäjä tässä korttiasiassa", hän sanoo.

Candolin pitää mahdollisena, että muovikortit voivat korvautua puisilla korteilla suhteellisen nopeastikin.

"Kun kortit uusitaan kolmen vuoden välein, muutos voi tapahtua aika nopeallakin aikataululla, jos muutkin pankit lähtisivät tähän mukaan", hän muistuttaa.

Pankinjohtajan mukaan puisen kortin suosio on ollut valtavaa koko Säästöpankkiryhmässä. Hän arvioi, että kortteja on tähän mennessä lähtenyt asiakkaille tuhansia. Candolin arvioi, että suurin osa puisen kortin markkinoille tulon jälkeen korttinsa vaihtaneista on valinnut puisen kortin muovikortin sijaan.

"On ollut yllättävää, kuinka tärkeää ihmisille on ollut, että tällainen ekologinen vaihtoehto on mahdollista ottaa käyttöön", hän kertoo.