Tilastokeskus: Suomi ei ole kalliin ruuan maa

Ruoka oli Suomessa reaalisesti lähes yhdeksän prosenttia halvempaa tämän vuoden heinä­kuussa kuin vuonna 1994, kertoo Tilastokeskus. EU-jäsenyyden tuoma ruuan hinta­etu oltiin menettämässä vuonna 2013, mutta nyt reaali­hinta – hinta puhdistettuna yleisellä hinta­kehityksellä – on palautunut lähes vuoden 1994 tasolle.

Tilastokeskuksen hinta-asiantuntija Ilkka Lehtisen laskelmat osoittavat, että neljän viimeisen vuoden aikana ruuan reaalihinta­kehitys on ollut Suomessa vanhoista EU-maista hitainta. Meillä hinta on laskenut 7,4 prosenttia, kun Ruotsissa, Alanko­maissa, Tanskassa, Itä­vallassa ja Saksassa ruuan reaali­hinta on noussut pari prosenttia. Arvonlisäverosta puhdistettu elin­tarvikkeiden hintataso onkin Suomessa jo vanhoista EU-maista halvimmasta päästä, kirjoittaa Ilkka Lehtinen Tieto&trendit-lehden verkkosivuilla.

Ruotsissa reaali­hinta laski alimmilleen EU:n liittymisen jälkeen vuonna 2007, jolloin ruuan hinta oli 10 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 1994. Sen jälkeen ruuan hinta on noussut nopeammin kuin koko kuluttaja­hintaindeksi, ja vuonna 2015 reaali­hinta nousi Ruotsissa yli vuoden 1994 tason. Heinä­kuussa 2017 ruuan reaali­hinta oli Ruotsissa prosentin kalliimpaa kuin ennen EU-jäsenyyttä, Lehtinen kirjoittaa.