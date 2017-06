Tradeka lähtee sote-markkinoille – taustalla tunnettuja vasemmistovaikuttajia

Torstaina allekirjoitettu sopimus Yhdessä Huomiseen Oy:n perustamisesta on perinteikkään osuuskunnan ensimmäinen merkittävä askel sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaan. Tradekan edustajistossa istuu SDP:n ja vasemmistoliiton vaikuttajia, muiden muassa Eero Heinäluoma, Antti Lindtman, Paavo Arhinmäki ja Li Andersson.

"Menemme omistajana yhdessä YH-kotien kanssa mukaan senioriasumiseen liittyvään Kotosalla Säätiön toimintaan. Se on kevyesti tuettua palveluasumista, joka kannustaa senioreiden itsenäiseen ja omatoimiseen asumiseen", kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Tradeka pyrkii sijoittamaan vähintään viisi prosenttia varoistaan periaatteella malta ja toteuta. Tällöin tyydytään normaalia alhaisempaan tuottoon tärkeiksi nähtyjen päämäärien toteuttamiseksi. Sijoitus senioriasumiseen on Puron mukaan esimerkki tästä.

"En halua hirveästi tässä kuitenkaan hurskastella. Kyllähän me liiketoimintaa täällä harjoitamme, mutta on tärkeää, että sote-alaa kehitetään pitkäjänteisesti, on kotimaisia omistajia ja verot kertyvät Suomeen", hän huomauttaa.

Tradeka luopui jo aiemmin vähittäiskaupasta ja sen omistama Restel Oy ilmoitti hiljattain koko hotellitoimintansa myymisestä ruotsalaiselle Scandic-ketjulle. Puron mukaan 114,5 miljoonan euron kauppahinnasta osa suunnataan sote-sektorille ja muihin aatteellisesti tärkeisiin kohteisiin.

"Tietysti meillä on nyt mahdollisuus panostaa näihin asioihin yhä enemmän myös tulevaisuudessa", hän kertoo. "Sote-sektori laajasti katsoen on meidän kannaltamme kiinnostava."

Sijoituksilla sosiaali- ja terveysalalle halutaan Tradekassa kantaa vastuuta suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä. Pitkäaikaisten sijoitusten ja omistusten ohella toiset viisi prosenttia osuuskunnan varallisuudesta halutaan käyttää elinkeinoelämää uudistavaan toimintaan.

"Sillä on merkitystä, mihin sijoitetaan. Me ajattelemme, että tämä on meidän tapamme tehdä maailmasta vähän parempi paikka", Puro miettii.