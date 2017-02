Tuore puu palaa iloisesti entistä useammassa lämpölaitoksessa

Kaatotuoreen puun poltto on Kauhavan hyvien kokemusten perusteella pikku hiljaa laajenemassa. Sitä kokeillaan Alajärvellä ja Pellossa. Kauhavalla on ajatus laajentaa kokeilua myös yhtiön muihin laitoksiin.

”Tuore puu on palanut koko talven Kauhavalla hyvillä tehoilla ja puhtaasti”, toimitusjohtaja Ari-Matti Mattila Kauhavan Kaukolämmöstä kertoo. Yhtiö on käyttänyt mahdollisimman tuoretta puuta ja tehoa on saatu jopa neljännes enemmän kuin ylivuotisesta puusta.

Tuore puu vaatii tarpeeksi suuren laitoksen, jossa lämpötila nousee 700–900 asteeseen ja savukaasujen höyryn lämpö otetaan talteen lämpöpumpun avulla.

Kauhavan laitoksen teho on kymmenen megawattia, mutta Mattilan mukaan tuoreen puun polttoa on ajateltu laajentaa myös kolmen megawatin kokoisille laitoksille Ala- ja Ylihärmään.

Alajärvellä on toiminut talven ajan uusi 8 megawatin kaukolämpölaitos, jossa käytetään polttoaineena enimmäkseen kuorta, mutta mukana on myös haketta ja neljännes turvetta.

Alajärven Lämmön toimitusjohtaja Kari Pesu kertoo, että laitoksessa aiotaan jossain vaiheessa kokeilla kaatotuoretta puuta, jonka haihtuvat yhdisteet eivät ole vielä karanneet ilmaan puiden kuivuessa.

Pääasiassa laitos käyttää kuitenkin kuorta, sillä se on selvästi haketta halvempaa ja sitä on tarjolla paljon.

Alajärvelle kuori tulee pääasiassa Seinäjoelta.

Alajärvellä on samanlainen Caligon toimittama lämmön talteenotto lämpöpumppuineen kuin Kauhavalla. Ilman sitä ei kostean puun tai kuoren poltto ole kannattavaa.

Pellolaisen Biologistiikan toimitusjohtaja Arto Kulju kertoo, että yhtiö toimitti jo vuonna 2004–2005 Rovaniemelle uudella koneella kaatotuoretta haketta. Koneessa oli motoon yhdistetty hakkuri ja hakekontti.

Haketta vietiin Rovaniemelle jopa pari rekallista päivässä, mutta toiminta loppui parin vuoden päästä.

”Kone oli ehkä aikanaan liian raskas ja silloin hake oli puolta halvempaa. Nyt tuoreella hakkeella päästään varmasti aivan eri kannattavuuteen.”

Kuljun mukaan kaatotuo­reen hakkeen käyttö on varmasti tehokasta. Yhtiö onkin rakentamassa uutta konetta tuoreen hakkeen saamiseksi nopeasti käyttöön.

Biologistiikka valmistaa lämpölaitoksia, ja kauppa käy lähinnä Ruotsiin. Suomen puolella on ollut toistaiseksi rauhallista, mutta suunnitelmia on paljon ja Kulju uskoo kaupan pian alkavan käydä myös kotimaassa.

Tuoreen puun käytöstä on parhaillaan meneillään tutkimus, jossa tutkitaan kaadetun puun lämpötehoa kaatotuoreena talvella, myöhemmin keväällä ja kuivuneena syksyllä, työryhmän johtaja Alpo Kitinoja Vaasan yliopistosta kertoo.

Tutkimuksen budjetti on 200 000 euroa, josta 80 prosenttia on saatu avustuksena. Lämpöyhtiöillä ja sidosryhmillä on pieni siivu, mutta osaa rahasta vielä haetaan.

Käytännössä tutkimusta tekee projektipäällikkö Juho Lahti Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. Keski-Pohjan metsänhoitoyhdistyksen alueella neljästä mänty- tai koivuvaltaisesta leimikosta sahataan kuudesta rangasta seitsemän sentin paksuiset kiekot, jotka pakastetaan ja viedään tutkittavaksi kemian laitokselle Helsinkiin.

Puolet leimikkojen puista poltetaan heti Kauhavalla ja toinen puoli syksyllä. Puista otetaan uudet näytteet, kun ne ovat kuivuneet Kauhavan laitoksen pihalla kesän ajan.

Nykyisin energiaranka makaa kasoissa usein vuoden tai ylikin, jolloin lämpöarvoa menetetään rajusti. Lahoamisessa ilmaan pääsee paljon metaania.

Lue lisää:

MT 23.12: Uskomukset päälaelleen – tuore puu palaa kuivaa paremmin