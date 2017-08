Tutkimus: Kotimaisen tuotteen ostaminen on vastuullinen teko

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -tutkimuksen mukaan selvä enemmistö suomalaisista pitää Suomessa valmistetun tuotteen valintaa vastuullisena tekona. Valinnan katsotaan muun muassa edistävän kotimaan työllisyystilannetta ja tukevan suomalaisia yrityksiä.

Tutkimuksen vastaajista 91 prosenttia on sitä mieltä, että Suomessa valmistetun tuotteen valinta on vastuullinen teko. Vastuullisuuden katsottiin syntyvän siitä, että suomalaisen tuotteen ostaminen luo työtä ja tukee kotimaisia yrityksiä.

Myös ympäristöystävällisyys ja hyvinvoinnin lisääminen Suomessa olivat syitä Suomessa valmistetun tuotteen ostamiseen. Ympäristöystävällisyyden nosti vastauksissa esille 11 prosenttia vastaajista ja hyvinvoinnin lisäämisen 10 prosenttia vastaajista.

"Tutkimuksen tulokset heijastavat vastuullisen kuluttamisen trendiä, jossa kulutusvalintojen seurauksia mietitään tarkemmin kuin aikaisemmin. Kotimaassa valmistetun tuotteen työllistävä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan on suomalaisille tärkeää ja on viime vuosina noussut tärkeimmäksi syyksi ostaa suomalaisia tuotteita ja palveluita", Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala sanoo tiedotteessa.

Suomalaiset ovat tutkimuksen mukaan myös sitä mieltä, että meillä kaikilla on velvollisuus kiinnittää huomiota kuluttamisemme vastuullisuuteen. Tätä mieltä on 93 prosenttia vastaajista.

Taloustutkimuksen tekemään ja Suomalaisen Työn Liiton tilaama kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista.

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan.