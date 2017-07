Tylyt lukemat maksuhäiriöistä: Alkuvuonna yli 100 000 merkintää enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Suomessa on tammi–kesäkuussa rekisteröity reilut 940 000 maksuhäiriömerkintää, Suomen Asiakastieto kertoi tiistaina. Määrä on yli 100 000 enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kasvu on kovinta yli viiteen vuoteen.

Maksuhäiriöisten ihmisten määrä ei kuitenkaan juuri ole muuttunut viime vuodesta. Häiriöitä on noin 370 000 ihmisellä.

"Henkilöillä on useita luottoja ja moni yrittää paikata huonoa taloustilannettaan uudella lainalla. Osa kuluttajista ottaa yksinkertaisesti liikaa luottoa suhteessa tuloihin", Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen kertoo tiedotteessa.

Yhtiö on aiemmin tänä vuonna kertonut, että lähes kolmella kulutusluoton hakijalla viidestä on luottoja ennestään. Pahimmillaan uutta luottoa on hakenut henkilö, jolla on ollut muita kulutusluottoja 300 000 euron edestä