Tytti Määttä: "Teollisuudesta 80 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolella – hajautettu yhteiskunta hyödyttää koko Suomea"

"Suomi voi olla esimerkki siitä, miten kaupungistuminen ja elinvoimainen maa­seutu voivat olla yhtä aikaa läsnä. Maaseudun markkinat ja elämä järjestyvät nyt mer­kittävällä tavalla joka tapauksessa uuteen muotoon", Vaalan kunnanjohtaja ja harvaan asutetun maaseudun verkoston puheenjohtaja Tytti Määttä kirjoittaa.

Hän ottaa asiaan kantaa yliökirjoituksessaan (MT 7.9.2016).

"Suomen teollisuudesta 80 prosenttia sijaitsee pää­kaupunkiseudun ulkopuolella, syynä raaka-ainevarannot, logistiikka, paikallinen tietotaito ja kustannustehokkuus. Maataloutta tuetaan muun muassa sen vuoksi, että ruuan hinta kuluttajalle olisi edullisempi. Koko ruokaketju työllistää noin 300 000 henkilöä, yli 10 prosenttia maamme työllisistä."

Kuntien saamista valtionosuuksista on ollut paljon puhetta. Niiden on puhuttu jakautuvan epätasa-arvoisesti maaseutukuntien saadessa enemmän. Määttä muistuttaa, että myös kuntien väestöpohjat ja esimerkiksi kuljettavat välimatkat aiheuttavat eroja myös palveluiden kuluihin.

"On kuitenkin niin, että peruspalvelut on lailla turvattu kaikille kansalaisille. Valtionosuudet eivät ole valtion avustus, vaan valtion osuus palveluiden kustannuksiin", Määttä muistuttaa.

"Niillä myös tasataan alueiden välisiä eroja, jotka johtuvat tulopohjasta tai pitkistä etäisyyksistä. Valtio osallistuu kaikkien kuntien palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin."

Määtän mielestä maaseutu ei tarvitse erityiskohtelua.

"Uskon, että mitä paremmat edellytykset ihmisillä on yritystoimintaan Suomessa yleensä, sitä paremmat mahdollisuudet siihen on myös maaseudulla. Erityisesti sukupolvenvaihdosten onnistuminen on olennaista. Yrityksille on tarjolla tukea koko Suomessa. Ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan aluekehitysrahaston valtionrahoituksesta kohdennettiin yli puolet kaupunkeihin."

Fiksusti hoidettu hajauttaminen hyödyttää sekä maaseutua että kaupunkia.

"Maaseudulla sijaitsevat Suomen luonnonvarat ja virkistysympäristö jalostetaan mallissa kotimaiseen kulutukseen ja vientiin. Luomme kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin synnyttäen sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia Suomelle."

