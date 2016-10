Vähäinen vesivoimatuotanto painoi Fortumin tulosta

Energiayhtiö Fortumin tulosta painoi kolmannella neljänneksellä vähäinen vesivoimatuotanto. Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 58 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 79 miljoonaa. Liikevaihto nousi hieman 732 miljoonaan euroon. Fortumille kolmas neljännes on vuosittain heikko, koska kesällä lämmitykselle on vähemmän käyttöä.

Yhtiö sanoo etsivänsä jatkuvasti uusia investointikohteita. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo, että yhtiöllä on mahdollisuus sijoittaa useita miljardeja euroja. Fortumin rahat ovat peräisin Suomen ja Ruotsin siirtoverkkojen myynnistä, josta yhtiö sai huikeat 9 miljardia euroa.

Yhtiö pyrkii kehittämään tulovirtaa itselleen muualta kuin perinteisestä sähköntuotannosta perinteisillä markkinoillaan. Toukokuussa Fortum kertoi ostavansa kiertotalousyhtiö Ekokemin.

Ekokem käsittelee ja kierrättää jätteitä ja myy kierrätettäviä materiaaleja. Osa jätteistä poltetaan energiaksi ja kaukolämmöksi. Ekokem käsittelee myös vaarallisia jätteitä, mikä oli yhtiön alkuperäinen tehtävä. Fortum aikoo rakentaa kiertotalouden ympärille toisen tukijalan, joka ei ole riippuvainen sähkön pörssihinnasta.

"Yhdistelmä kierrätyksestä ja jätteenpoltosta on kiinnostava, siinä on tarkoitus laajentua maailmalle. Jätteenpoltto on mielenkiintoinen osa energiajärjestelmää", Lundmark sanoo.

Fortum osallistuu Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen 6,6 prosentin osuudella. Lundmark korosti Fortumin olevan projektissa mukana vain omistajana, joten yhtiö ei ole vastuussa projektista tai rakentamisesta.

"Fennovoima-projekti antaa mahdollisuuden myydä ydinvoimaan liittyvää suunnittelua ja muita teknisiä palveluita, joista on tarkoitus kehittää uutta palveluliiketoimintaa myös vientiin", Lundmark sanoo.

Fortumin kurssi oli iltapäivällä kello 13.30 aikaan noin 2,6 prosentin laskussa.

Nesteen vertailukelpoinen liikevoitto laski niukasti 264 miljoonaan euroon heinä-syyskuussa vuoden takaisesta 281 miljoonasta. Yhtiön kolmannen neljänneksen liikevaihto pysyi ennallaan noin kolmessa miljardissa eurossa.

Nesteen öljytuotteiden viitemarginaali oli selvästi viime vuotta matalampi, mutta uusiutuvissa tuotteissa viitemarginaali nousi. Marginaalilla tarkoitetaan yhtiön saamaa katetta, kun tuotteen hinnasta vähennetään raaka-aineen eli esimerkiksi öljyn hinta.