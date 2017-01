Vähittäiskaupassa töitä tarjolla enemmän kuin tekijöitä

Vuonna 2016 vähittäiskaupan piirissä aukesi enemmän työpaikkoja kuin aiemmin, mutta niiden täyttäminen oli vaikeampaa kuin ennen. Tämä näkyy Kaupan liiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mukaan työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoista.

"Avoimien työpaikkojen täyttämiseen käytetty aika kasvaa kolmatta vuotta", Kurjenoja sanoo.

Kaupan liitto haluaisi, että lisätyön tarjoamisvelvoitetta selkeytettäisiin ja siihen saataisiin tietynlaisia joustoja.

"Nykyinen pykälä on vuodelta 1988. Maailma ja kaupan toimintaympäristö ovat muuttuneet 30 vuodessa merkittävästi", Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala huomauttaa.

Työnantajat ovat velvoitettuja tarjoamaan lisätöitä jo palveluksessa oleville osa-aikaisille työntekijöille ennen uusien ihmisten palkkaamista.

"Vaikka tämä on kuinka oikein, tässä on menty äärimmilleen. Meille tulleen tiedon mukaan pienemmät kaupat eivät uskalla ottaa uusia työntekijöitä, koska he pelkäävät lisätyöriitoja. Osa-aikaisten oikeuksia ei tietenkään olla polkemassa, mutta tässä pitäisi löytää nykyistä parempi tasapaino", Lavikkala sanoo.

Anna Lavikkala toivoo objektiivista selvitystä siitä, mihin suuntaan velvoitetta pitäisi viedä. Lisäksi hänen mielestään olisi hyvä antaa yrityksille mahdollisuus poiketa velvoitteesta sosiaalisiin syihin nojaten.

"Pykälä voitaisiin avata tilapäisessä kokeilussa niin, että kaikkein haavoittuneimmassa työmarkkina-asemassa olevat, kuten pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisuhassa olevat nuoret sekä maahanmuuttajat, voisivat päästä työmarkkinoille", Lavikkala sanoo.

Työpaikkojen täyttämistä vaikeuttavat myös monet muut syyt. Työpaikat ja työntekijät eivät aina kohtaa, sillä työnhakijat asuvat kaukana avoimista työpaikoista tai julkinen liikenne ei kulje kätevästi. Myös kannustinloukut pienentävät intoa hakea töitä.

Kaupoissa tarvitaan tällä hetkellä myös tuotekohtaista erikoisosaamista, jonka turvin työntekijä voisi ottaa myös enemmän vastuuta.

"Monesti ajatellaan, ettei kauppaan tarvita erityisosaamista. Otetaan vain ihminen ja istutetaan hänet kassan ääreen tekemään töitä, mutta ei se näin ole. Esimerkiksi lihatiskin taakse ei voi mennä tuosta noin vain töihin tai rautakauppaan talopaketteja myymään", Jaana Kurjenohja sanoo.