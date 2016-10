Välipalat maistuvat suomalaisille – margariini uudessa nousussa

Karppaus mustasi margariinin mainetta muutama vuosi sitten. Se tuntui myös Unilever Finlandin myynnissä.

"Se oli iso kulutusmuutos. Nyt se on selkeästi tasaantunut, koska kasvipohjaiset tuotteet ovat hyvin vahvasti kasvussa", toimitusjohtaja Erja Hyrsky kertoo MT:n haastattelussa.

Rasvaliiketoiminta – Suomessa Flora, Becel ja Creme Bonjour – eriytettiin omaksi yhtiökseen kaikissa Unileverin 190 yhtiössä.

Viime viikolla Unilever Finland lanseerasi vegaanisen margariinin nimeltä Flora – kasvien voimalla. "Se perustuu isoimpiin ruokatrendeihin, helppouteen, hyvinvointiin ja vastuullisuuteen. Kasvipohjainen ruokavalio on kasvussa."

Unilever laskee, että 60-prosenttisen margariinin hiilijalanjälki on puolet pienempi kuin voissa.

Margariineissa on rypsiöljyä, auringonkukkaöljyä ja palmuöljyä. Palmuöljyn kestävyydestä tulee Suomessa palautetta.

"Kaikki palmuöljy, jota Euroopassa ostetaan, on RSPO-sertifioitua. Olemme tämän järjestön perustajajäsen, olemme ajaneet voimakkaasti vastuullista palmuöljyä", viestintäpäällikkö Riitta Jantunen kertoo.

Kestävän palmuöljyn yhdistys RSPO perustettiin 2004.

Työntekijöitä Unilever Finlandilla on 250–300 jäätelötehtaan kausivaihtelusta riippuen. Monella globaalilla yhtiöllä on Suomessa vain myyntiorganisaatio. Unileverillä on markkinointia, myyntiä, asiakaspalvelua, taloushallintoa, it:tä ja henkilöstöpalveluita.

Globaalin yrityksen vahvuus on hyvä näköala ruokatrendeihin. "Ruokatrendit ja kulutustrendit ovat pienempiä ja tulevat huomattavasti nopeammin kuin ennen", kertoo Hyrsky.

Kuluttajat haluavat helppoutta. Välipalat maistuvat suomalaisille entistä paremmin. Toinen iso trendi on terveellisyys. Tuotteista on vähennetty suolaa, sokeria ja kaloreita.

Kolmas trendi on vastuullisuus. "Koska olemme globaali yritys, meillä on iso vastuu", sanoo Hyrsky.

Hyrskyn mukaan Unilever on onnistunut yhdistämään vastuullisuuden kannattavaan liiketoimintaan. Vastuullisten brändien liikevaihdot kasvavat 30 prosenttia nopeammin kuin muiden, ja ne ovat Unileverille kannattavampia.

Osana vastuullisuutta hiilijalanjälki halutaan kääntää jättiyhtiössä vuonna 2030 plussan puolelle. Raaka-aineiden tuottajia koulutetaan viljelemään ympäristökuormitusta pienentäen. Siitä saa hyvän korvauksen.

Esimerkiksi tomaatit kasvavat Espanjassa auringon alla. Näin säästetään sähköä.

"Olemme asettaneet tavoitteeksi, että 2020 mennessä 100 prosenttia maatalousperäisistä raaka-aineista olisi kestävän kehityksen periaatteiden mukaan viljelty ja hankittu. Nyt olemme 60 prosentissa", kertoo Hyrsky.