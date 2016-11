Valio Suomen ykkönen rekisteröityjen tavaramerkkien määrässä

Valio johtaa Patentti- ja rekisterihallituksen tilastoja kirkkaasti 420 merkillään. Seuraavana tulee Orion, jolla on 359 tavaramerkkiä ja kolmantena Verkkokauppa.com 290 merkillään.

SOK:lla on 254 tavaramerkkiä, Fazerilla 227, Altialla 211 ja Hartwallilla 195.

Tavaramerkkien suuri määrä kertoo Valion brändijohtaja Hanna Hiekkamiehen mukaan siitä, että Valiolla on paljon brändejä niin Suomessa kuin ulkomailla ja kaikki ulkomaiden rekisteröinnitkin tulevat emoyhtiön nimiin.

"Haluamme turvata immateriaaliomaisuutemme. Meitä kopioidaan aika paljon. Olemme yli satavuotias yritys ja osa merkeistämme on vanhoja, kuten esimerkiksi yli 80-vuotiaat juustot Koskenlaskija, Aura ja Turunmaa", Hiekkamies perustelee.

Valiolla on vientiä noin 50 maahan. "Mitä kauemmas mennään, kuten Venäjälle tai Kiinaan, sitä tärkeämpää on, että oma brändi ja omaisuus on suojattu. Kaikki merkkien rekisteröinnit tulevat emoyhtiön nimiin ja näkyvät siten Patentti- ja rekisterihallituksen tilastossa", Hiekkamies selittää.