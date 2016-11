Valio vie laktoositonta maitojauhetta Kiinaan — 80 prosentilla kiinalaisista laktoosi-intoleranssi

Valio on aloittanut kuluttajille suunnattujen laktoosittomien maitojauheiden viennin Kiinaan. Valion tuotteet ovat markkinoiden ensimmäiset laktoosittomat kuluttajamaitojauheet.

"Kiinassa maitotuotteiden kulutus on vielä kansainvälisesti verrattuna pientä, mutta kasvaa koko ajan. Samalla tietoisuus laktoosi-intoleranssista ja sen aiheuttamista vaivoista lisääntyy. Valio on edelläkävijä laktoosittomien tuotteiden kehittämisessä, ja Kiinassa osaamisellemme on kasvava kysyntä", kaupallinen johtaja Kari Finska Valiolta arvioi.

Vientimäärät ovat aluksi pieniä suhteessa Valion muuhun vientiin, mutta niiden odotetaan kasvavan, sillä maassa on paljon laktoosi-intolerantteja.

Valion laktoosittomat maitojauheet ovat myynnissä Kiinan johtavissa elintarvikkeiden verkkokaupoissa. Kiinassa verkkokaupan liikevaihto on maailman suurin: yli 10 prosenttia myynnistä tulee verkkokaupasta.

Tarjolla on rasvaton, kevyt- ja täysmaitojauhe.

Kiinalaiset juovat maidon lämpimänä ja saattavat nauttia lasillisen lämmintä maitoa aamu- tai iltapalaksi.

Valio on vienyt Kiinaan maito- ja herajauhetta teollisuudelle jo vuodesta 1991. Vuodesta 2008 lähtien Valiolla on myös ollut Kiinassa tytäryhtiö Valio Shanghai Ltd. Suurin osa sen asiakkaista edustaa lastenruokateollisuutta.