Valion Kivi-maitohakemuksen käsittely edelleen kesken KKV:ssä

Valio jätti lokakuun alussa vuonna 2015 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) ehtomuutoshakemuksen, jossa se haki helpotusta niin sanottuun Kivi-maitovelvoitteeseen. Asian käsittely virastossa on edelleen kesken, tutkimuspäällikkö Maarit Taurula kertoo.

Valio joutuu myymään kilpailijoilleen 185 miljoonaa litraa tuottajiltaan hankkimaansa maitoa vuodessa. Tämä kiintiömaitovelvoite määrättiin Valiolle vuosituhannen alussa, kun Osuuskunta Maito-Pirkka, Kainuun Osuusmeijeri ja niiden markkinointiyhtiö Aito Maito siirtyivät Valioryhmään.

Kilpailuvirasto katsoi silloin, että Valion asema raakamaitomarkkinoilla vahvistui kaupan yhteydessä entisestään ja kilpailu estyi. Se määräsi Valiolle yrityskauppaehdon: sen on myytävä kilpailijoilleen omakustannushintaan 150 miljoonaa litraa maitoa vuodessa.

Kiintiömaidon määrä kasvatettiin 185 miljoonaan litraan vuonna 2004, kun Valio hankki meijeriosuuskunta Milkan juustoliiketoiminnan Vöyrissä. Kilpailuviraston nimen mukaan Kivi-maidoksi kutsutun maidon määrä nousi lähes 10 prosenttiin valiolaisen maidon määrästä.

Valion mielestä Kivi-maito vääristää kilpailutilannetta: valiolaiset meijerit joutuvat keräämään tuottajiensa maidon kaikissa tilanteissa, mutta kilpailijat voivat ostaa Kivi-maitoa silloin, kun niille sopii.

Lain mukaan yrityskauppaehtoja voidaan muuttaa tai ne voidaan poistaa, jos markkinoilla on tapahtunut olennaisia muutoksia. Näin on Valion mukaan käynyt, eikä Suomi enää ole maitotuotteiden suhteen suljettu markkina. Tuontimaitotuotteiden osuus on noussut, Valion hankintaosuus laskenut ja kaupan omat merkit vallanneet alaa.

Tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori PTT:ltä totesi Maaseudun Tulevaisuudelle torstaina maitomarkkinoiden muuttuneen paljon.

"Ne ovat tyystin erilaiset kuin 2010-luvun alussa."

Arovuoren kommentti liittyi Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen Valion saalistushinnoittelusta. "Maitomarkkinoiden sääntely ei ole elänyt ajassa ja omien toimien lisäksi Valio on kärsinyt myös siitä", hän sanoi.

Edellisen kerran Valio jätti Kivi-maitoa koskevan ehtomuutoshakemuksen viisi vuotta sitten. Silloin yritys haki ehdon poistamista kokonaan.

Toissavuotinen hakemus on lievempi. Kiintiömaitoa oltaisiin valmiita toimittamaan pienimmille toimijoille ja isompienkin toimijoiden osalta oltiin valmiita pitkään siirtymäaikaan.

Taurula arvioi lokakuussa 2015, että "tämäntyyppiset asiat ratkaistaan yleensä vuoden sisällä, mutta on mahdollista, että asia on selvä jo ensi keväänä.”

Perjantaina hän kertoi asian käsittelyn olevan edelleen kesken, vaikka paljon selvitystyötä onkin jo tehty.

Taurula ei halunnut arvioida tulevan päätöksen aikataulua eikä sisältöä.