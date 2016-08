Valion lihapullat saksalaisesta naudanlihasta – mainostaa tuotetiedoissa 90-prosenttisella kotimaisuusasteella

Meijeriyhtiö Valion lihapullien pääraaka-aine on saksalainen naudanliha. Ammattikeittiöille suunnatut lihapyörykät on valmistettu Suomessa. Valion mukaan niiden kotimaisuusaste on 90 prosenttia.

Yllättäen pääraaka-aineena käytetty naudanliha tulee kuitenkin tuotetietojen perusteella Saksasta.

"Pyöryköiden raaka-aineena on käytetty saksalaista lihaa koko valmistusajan. Käymme jatkuvasti pyöryköiden kotimaisen valmistajan kanssa keskusteluja siitä, että raaka-aineeksi saataisiin tilalle kotimainen liha", Valion viestintäjohtaja Pia Kontunen kertoo.

Kontusen mukaan Valion tavoitteena on siirtyä kotimaisiin raaka-aineisiin asiakkuuksia ja maitotuotteiden myyntiä menettämättä.

"Työ on hidasta koska se vaatii tuotekehitystä myös asiakkaan osalta ja hinta ja saatavuus ovat usein ongelmana kotimaisessa raaka-aineessa", hän perustelee.

MTK:n valtuuskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja ja valiolainen maidontuottaja Tiina Linnainmaa on harmissaan tiedosta.

"Hohhoijaa, en olisi tätä odottanut. Tilanne voidaan kuitenkin korjata, jos tahtoa löytyy. Odotan, että asia nousee esille Valion hallintoneuvostossa."

Linnainmaa arvosteli aiemmin Raisiota "kaksinaamaisuudesta", kun se myy rehuja suomalaisille maidontuottajille, mutta valmistaa itse maitorahkaa Virossa.

