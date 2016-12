Valta vaihtui Pellervo-Seurassa: Seppo Rytivaara aloittaa valtuuskunnan johdossa

Osuustoimintajärjestö Pellervo-Seura ry:n valtuuskunta valitsi tänään puheenjohtajakseen Kainuun Osuuspankin toimitusjohtajan, kauppaneuvos Seppo Rytivaaran Kajaanista.

”Meillä on erityinen vuosi, Suomi täyttää 100 vuotta. Osuustoimintamalli on hyvässä vedossa. Osuustoiminta kiinnostaa liiketoimintamallina sekä yleisemmin asiakaspinnassa ja jäsenten keskuudessa. Pellervo on yhä kattavammin osuustoiminnan yhteinen foorumi. S-ryhmän tiiviimpi mukaantulo on voimaannuttavaa”, Rytivaara sanoi.

Väistyvä puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Timo Komulainen Nurmeksesta totesi, että SOK:n ja monien alueosuuskauppojen mukaan tuleminen on ollut suuri täyttymys 25 vuoden jälkeen.

”Asetimme tavoitteeksi puheenjohtajakaudelleni, että S-ryhmän ja Pellervon suhde edelleen syvenisi jopa jäsenyyteen asti. Olemme mielestämme siinä nyt onnistuneetkin. Osuustoiminnan piirissä on yhteinen tahtotila mennä eteenpäin. Tämä on viesti myös yhteiskunnalle.”

Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin maatalousyrittäjä Ilkka Uusitalo Salosta. Valtuuskunnan puheenjohtajat valittiin tehtäviinsä yksivuotiskaudeksi.

Hallituksesta erovuorossa olleet kauppatieteiden maisteri Kirsti Kirjonen Salosta ja maanviljelijä Seppo Paavola Kaustisilta jatkavat hallituksen jäseninä seuraavan kolmivuotiskauden, joka päättyy 31.12.2019. Erovuorossa ollut hallituksen jäsen toimitusjohtaja Jan Lähde Turusta ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä seuraavana kolmivuotiskautena. Hänen tilalleen valittiin SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä Helsingistä.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa metsäneuvos Martti Asunta Ylöjärveltä ja varapuheenjohtajana maatalousyrittäjä Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä.

Valinnat astuvat voimaan 1.1.2017.