Valtio säästi kymmeniä miljoonia tuulitukea tyynen sään ansiosta

Tuulivoimalat pyörivät viime vuonna 15–20 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, minkä vuoksi valtio säästi tuulivoimatukea 20–30 miljoonaa euroa.

Viime vuonna valtio maksoi sähkön syöttötariffitukia tuulivoimayhtiöille 136 miljoonaa euroa, johtaja Pekka Ripatti Energiavirastosta kertoo.

Tuulen voimakkuuden vaikutusta tuulivoiman tuotantoon ei ole suoraan saatavissa energiatilastoista, jonka vuoksi MT laski kahdeksan tuulivoimalan tuotannon energiaviraston keräämistä yhtiöiden tuotantoluvuista vuosilta 2015 ja 2016 eri puolelta maata. Yhtiöiden sähkön tuotanto jäi viime vuonna 14–27 prosenttia pienemmäksi kuin edellisvuonna.

Joidenkin voimalaitosten tuet putosivat jopa puoleen edellisvuodesta. Esimerkiksi Tuuliwatin Tervolan myllyt saivat tukea vuonna 2015 noin 7 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna vain 3,4 miljoonaa euroa.

Tuen vähenemiseen vaikutti hiljaisten tuulien lisäksi tuotantotuen aleneminen 22 eurolla vuoden 2016 alusta.

Valtion varoja säästi myös sähkön markkinahinnan nousu. Tukea maksetaan sitä vähemmän, minkä korkeampi markkinahinta on. Esimerkiksi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä tukea maksettiin 46 euroa megawattitunnilta (MWh), kun vuotta aiemmin tukea maksettiin 74,7 euroa/MWh.

Tuulisuus vaihteli viime vuonna sääasemilla eri puolilla maata 92–107 prosentin välillä. Sen sijaan edellisvuonna puhalsi reilusti normaalia kovemmin, ryhmäpäällikkö Jenni Latikka Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Esimerkiksi Perämerellä Kemin Ajoksen sääasemalla tuulisuus oli viime vuonna 92 prosenttia ja toissa vuonna 130 prosenttia normaaliin verrattuna.

Pietarsaaren Kallan asemalla viime vuonna tuulisuus oli normaali, samoin Porissa. Toissa vuonna Kallalla tuuli 30 prosenttia normaalia enemmän ja Porissa 35–40 prosenttia.

Syöttötariffijärjestelmä tuli voimaan maaliskuussa 2011, jonka jälkeen mukaan on hyväksytty 103 tuulivoimalaa, joissa on yleensä useita tuulimyllyjä. Tuulivoimaloita järjestelmään voidaan hyväksyä nimellisteholtaan yhteensä 2 500 megavolttiampeeria, mikä on megawatteina hieman vähemmän. Käytännössä tuulivoimaloiden kiintiö on Ripatin mukaan täynnä.

Tuulivoimaloille maksettava tuki määräytyy tavoitehinnan 83,5 euroa/MWh ja sähkön markkinahinnan erotuksena. Enintään se voi kuitenkin olla 53,50 euroa megawattitunnilta, kun sähkön markkinahinta on 30 euroa megawattitunnilta.

Jos sähkön markkinahinta pysyy 30 euron paikkeilla, joutuvat veronmaksajat rahoittamaan tuulivoimayhtiöitä jopa 300 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2028 asti.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä loka–joulukuussa sähkön markkinahinta oli 37,5 euroa megawattitunnilta eli selvästi korkeampi kuin pariin vuoteen sitä ennen.