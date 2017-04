Valtion tarkastusvirasto: Tuulituki käy kalliiksi veronmaksajille

Tuulivoimatuotannon tukeminen syöttötariffilla on osoittautumassa ennakoitua kalliimmaksi tukijärjestelmäksi, valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi. Nykyisillä sähkön hinnoilla tukimenot nousevat 2–3 miljardiin euroon vuodesta 2017 vuoteen 2030 mennessä.

Tuki sähkön tuottajille maksetaan valtion eli veronmaksajien pussista.

Tuotantotukilain tavoitteena vuonna 2008 oli saavuttaa 2 500 megawatin teho tuulimyllyillä Siihen päästään, mutta heikolla kustannustehokkuudella.

Tuulituki lisääntyy, kun sähkön markkinahinta alenee. Tukijärjestelmä on siirtänyt hinnan alenemisriskin valtiolle.

Tuulisähköyhtiöille syöttötariffi on tarkastusviraston mukaan turvallinen, mutta valtion menojen hallinnan ja ohjattavuuden kannalta jäykkä järjestelmä.

Kun sähkön markkinahinta on alhaalla, tukena maksettava osuus on korkea ja tuen kustannustehokkuus on heikko.

Vuonna 2011 sähkön markkinahinta kääntyi laskuun noin 50 eurosta megawattitunnilta (MWh) ja päätyi vuonna 2015 noin 30 euroon.

Tukea maksetaan 83,50 euroa/MWh. Sähkön markkinahinta 33 euroa/MWh aiheuttaisi tukikaudella 2017–2030 runsaan 3 miljardin euron menot. Hinnalla 50 euroa/MWh tuki jäisi hieman yli 2 miljardiin euroon, VTV toteaa.

Tuulivoiman osuus jää 3,5 prosenttiin sähkön kokonaistuotannosta.

Tuotantotuen määrä riippuu markkinahinnan lisäksi myllyjen määrästä ja tuulisuudesta, joka voi 20 prosenttia vuodessa.

Tuen enimmäismäärä 53,50 euroa/MWh, jos sähkön markkinahinnan keskiarvo kolmen kuukauden aikana on alle 30 euroa/MWh, mutta tämä hintaleikkuri on toteutunut toistaiseksi vain kerran.

Jatkossa valtion tukia valmisteltaessa tulisi määritellä tavoitteet kustannustehokkuudelle koko elinkaaren ajaksi, VTV kehottaa.