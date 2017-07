Venäjä on tuhonnut jo yli 16 600 tonnia länsimaista ruokaa

Venäjän eläin- ja kasviterveydestä vastaava viranomainen Rosselkhoznadzor tiedotti tiistaina tuhonneensa tähän mennessä yli 16 600 tonnia ruokaa, joka on salakuljetettu vastapakotelistalla olevista maista.

Kasviperäistä ruokaa on takavarikoitu 16 277 tonnia, josta 16 131 tonnia on tuhottu. Eläinperäistä ruokaa on puolestaan takavarikoitu 491 tonnia ja tuhottu 474 tonnia.

Presidentti Vladimir Putin antoi määräyksen salakuljetettujen elintarvikkeiden tuhoamisesta heinäkuussa 2015.

Venäjä ilmoitti hiljattain vastapakotteiden jatkamisesta vuoden 2018 loppuun asti. Tätä edelsi EU:n päätös Ukrainan sodan johdosta asetettujen pakotteiden jatkamisesta helmikuuhun 2018.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi aiemmin heinäkuussa, kuinka Venäjä hyödyntää elintarvikkeille asetettuja vastapakotteita omavaraisuusasteensa kehittämiseen.

Tuhotusta länsimaisesta ruuasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Talouselämä.