Venäjä yllätti S-ryhmän – näkyykö jo tulosjulkistuksessa tänään?

Venäjä on osannut yllättää vähittäiskaupan markkinoilla. Yllätykset viime vuosien aikana ovat olleet pääsääntöisesti kaikki negatiivisia, mutta joskus nekin kääntyvät parempaan suuntaan.

Tuloksensa tänään perjantaina julkistava S-ryhmä kertoo todennäköisesti loppuvuonna tapahtuneesta positiivisesta käänteestä Venäjällä.

"Loppuvuosi oli meille positiivinen yllätys. Venäjän vähittäiskaupan markkinat olivat laskussa koko vuodelta 2016, mutta syksyllä ja joulukaupassa tapahtui selvää parantumista", kertoo SOK:n liiketoimintaryhmän johtaja Jorma Vehviläinen Maaseudun Tulevaisuudelle.

Kilpaileva kauppakonserni Kesko päätti peruuttaa kokonaan Venäjän vähittäiskaupasta, ja myi viime vuoden lokakuussa K-ruokaketjun liiketoiminnan Pietarissa ja Leningradin alueella venäläiselle kilpailijalle Lentalle.

S-ryhmä on päättänyt jäädä Venäjälle.

"K-Ruoka lähti, ranskalaisomisteinen Auchan ja me olemme ulkomaisista ketjuista jäljellä", Vehviläinen ynnää marketkaupan tilannetta Pietarissa.

Lisäksi ruokakaupan markkinoista kilpailevat paikallisen t venäläiset ketjut, kuten K-marketit ostanut Lenta, O'kej- ja X5-ketjut.

S-ryhmä ja hotelli- ja marketkauppaliiketoimintaa Venäjällä harjoittava SOK eivät ole erikseen julkistaneet tuloslukujaan Venäjällä. Vehviläinen kertoo, että SOK:n Hotelliliiketoiminta Pietarissa on ollut kannattavaa ja kasvavaa, myös euroissa.

Marketkaupan liikevaihto pieneni Pietarissa kahden, vuoden 2015 aikana suljetun Prisman vuoksi. SOK:lla on Pietarissa 17 marketkauppaa ja kolme hotellia.

"SOK:n liikevaihto Venäjällä on ruplissa 12 miljardia ja euroissa 170 miljoonaa", Vehviläinen kertoo.

Vertailun vuoksi, S-ryhmän koko liikevaihto edellisvuodelta oli noin 11 miljardia euroa.

Kilpaileva kauppakonserni Kesko luopui lokakuun alussa tappiollisesta päivittäistavarakaupasta Venäjällä. Keskolla on jäljellä enää yhtiön 13 K-Rautaa Venäjällä. Kesko rakentaa parhaillaan uuta K-Rautaa Pietariin.

Keskon pääjohtaja Mikko Helander ei näe tulevaisuudessa sellaista mahdolisuutta, että yhtiö vielä palaisi Venäjän päivoittäistavarakauppaan. Mutta:

"Never say never, älä koskaan sano ei koskaan", Helander vastasi Maaseudun Tulevaisuuden esittämään kysymykseen viime viikon tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä.

