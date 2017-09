Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses: "Nollapalkankorotukset ja lomarahaleikkaukset tuntuvat laivamatkustajien kulutuksessa"

Ahvenanmaalaisvarustamo Viking Line teki kaikkien aikojen matkustajaennätyksen heinäkuussa, kun yli miljoona matkustajaa valitsi punaiset laivat. Kasvu oli suurinta Helsinki–Tallinna-reitillä, jolle Viking Line toi kesäkaudeksi huhtikuusta lokakuuhun uuden aluksen, Viking FSTR:n.

Matkustajamäärän kasvusta huolimatta varustamo on havainnut ihmisten käyttävän aikaisempaa vähemmän rahaa laivalla ostoksiin ja muun muassa ravintolapalveluihin.

"Kulutuksessa laivoilla nähdään, että matkustajat käyttävät aiempaa vähemmän rahaa laivalla. Se saattaa johtua matkustajaryhmien koostumuksesta, mutta myös pitkään jatkuneista nollatason palkankorotuksista ja lomarahojen leikkauksista, Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses arvioi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Julkisen sektorin 30 prosentin lomarahaleikkaukset tulivat kuluvana kesänä ensi kerran voimaan. Vielä tammi-kesäkuussa ahvenanmaalaisvarustamon matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 0,5 prosentilla eli miljoonalla eurolla 215 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan.

Lomakuukausi heinäkuu on matkustajavarustamoille vilkkainta aikaa, ja sen myynnillä on suuri merkitys yhtiön koko vuoden tulokseen ja liikevaihtoon.

"Emme puhu suurista summista keskiostoksissa, mutta 50 senttiäkin keskiostoksessa tuntuu, kun kuljetamme yhteensä 6,5 matkustajaa vuodessa"; Hanses toteaa.

Viking Linella matkustajatuotot per matkustaja ovat keskimäärin 69,8 euroa.

Marginaalit etenkin lippujen hinnoissa ovat ohuet, ja kiristyneen kilpailun vuoksi heinä–elokuussa matkalippujen keskihinnat laskivat edelleen.

Taxfreessa kate on varustamolle tuntuva. Kun risteilymatkustaja on pitänyt kukkarostaan tiukemmin kiinni, vaikutus on ollut suurempi verovapaassa taxfree-myynnissä kuin laivan ravintolapalveluissa.

Yksityinen kulutus kasvaa ennusteiden mukaan tänä vuonna noin kaksi prosenttia. Hanses viittaa maksuhäiriömerkintöjen kasvuun, joka kertoo siitä, että toisilla ihmisillä on vähemmän rahaa käytössään.

Maksuhäiriömerkinnät ovat kasvussa. Alkuvuonna tammi-kesäkuussa Suomen Asiakastieto Oy on rekisteröity henkilöille noin 941 000 maksuhäiriömerkintää, joka on yli 100 000 enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Maksuhäiriöitä on tällä hetkellä hieman alle 373 000 henkilöllä.

Viking Linen risteilymatkustajaryhmistä ylivoimaisesti suurin ryhmä ovat suomalaiset. Toisena kansalaisuutena tulevat ruotsalaiset, kolmantena Viron ja Baltian muut maat. Venäläiset ja Kiinalaiset risteilevät vuodessa noin 100 000 matkaajan voimin.

Kiinalaiset matkustajat kuluttavat laivallakin Hanseksen mukaan suhteellisen hyvin rahaa.

"Meillä on oppimisvaihe vielä menossa. Miten saamme heidät viihtymään vielä paremmin. Pari sataa euroakin matkustajaa kohti on mahdollista", Jan Hanses arvioi kasvavaa kiinalaisristeilijöiden potentiaalia.