Viljakauppa veti Apetitin liikevaihdon nousuun

Ruokakonserni Apetit jää tulostavoitteistaan. Uudistuminen on kuitenkin vienyt yhtiötä oikeaan suuntaan.

"Tulokseen ei voi olla tyytyväinen", sanoi toimitusjohtaja Juha Vanhainen torstaina yhtiön vuoden kolmannessa osavuosikatsauksessa.

Liikevaihto kasvoi huomattavasti viime vuodesta viljakaupan määrän kasvun vetämänä. Tuloksessa se ei kuitenkaan näy.

Viljan hinnat ovat alhaalla eikä hintavaihtelua ole juuri ollut.

"Viljanvälittäjä tekee rahaa, kun viljan hinta vaihtelee", Vanhainen toteaa.

Apetit käy viljakauppaa Eurooppaan, Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään. Nyt näille alueille on runsaasti tarjontaa eikä hintaodotukset siksi näytä lupaavilta.

Apetit puristaa yli 90 prosenttia Suomen öljykasvisadosta. Kasviöljyjen myynti on kasvanut viime vuodesta ja kannattavuus on ollut hyvä. Pakattujen ja erikoistuotteiden osuus on kasvussa. Samoin öljyjen viennin osuus liikevaihdosta.

Sokerin hinnan nousu maailmanmarkkinoilla ei näy tänä vuonna osakkuusyhtiö Sucroksessa.

Vanhainen arvioi, että hintojen nousu maailmalla tulee näkymään jollain tapaa myös Suomessa ensi vuonna.