Viljelijä hakee lisätuloja yhdistämällä emolehmätuotannon sorakauppaan: "Kysyntä ei ainakaan vähene"

Kauhajoen Sahankylässä kohoaa hiekka- ja kivikasoja, jotka tuovat mieleen Egyptin pyramidit. Pyramidien välissä sukkuloi kuormaaja. Se kuljettaa sorakauhallisen toisensa jälkeen tahtia louskuttavan seulan eroteltavaksi. Pian seulan hihnalta omiin kasoihinsa putoilevat isot ja pienemmät kivet sekä suurirakeisempi ja hienompi aines. Ja taas sora saa kyytiä, kun kuormaaja kiidättää sitä valmiiden kasojen rivistöön.

Märkä sora on punertavaa. Punaisella soralla on katettu myös tie, jota pitkin kuopalle ajetaan.

"Punainen väri kertoo rautapitoisuudesta, joka on tälle alueelle tyypillistä", kertoo maatalousyrittäjä Petri Ontto-Panula.

Ontto-Panulalle on myönnetty lupa soranottoon kymmeneksi vuodeksi.

"Alue tuottaa nyt salaojasoraa, sorateiden pintasoraa ja hiekoitushiekkaa. Kivet ovat oma lukunsa, mutta niiden kauppa vaatisi oman logistiikkansa."

Soraa myydään tonneittain paikan päälle toimitettuna. 20 tonnia on minimimäärä, mutta soraa saa ostaa pienempiäkin määriä itse pois kuljetettuna. Kuormaajan kauhassa on vaaka, joka ilmoittaa tarkan painon.

"Ostajat ovat yleensä aika läheltä, koska soraa ei haluta kauas kuljetella. Nyt vaikuttaa siltä, ettei soran kysyntä ainakaan vähene. Ja jos hintakin vähitellen nousisi, toiminta kannattaisi paremmin."

Sorasta on pulaa etenkin kasvukeskuksissa, jossa rakennetaan paljon. Koska soran kuljetus pitkän matkan päästä ei ole kannattavaa, kiviainesta jalostetaan yhä enemmän murskaamalla kallioita. Sorayrittäjän mielestä kalliot voisi jättää tuleville sukupolville, koska sorahan on jo valmista.

"Murskeen tekemiseenkin kuluu paljon energiaa, koska kallio täytyy porata, räjäyttää ja murskata. Monessa paikassa ei ole luonnon soraa, toisin kuin täällä Suupohjassa. Miksi sitä ei käytettäisi, kun se on jo valmiiksi pienessä muodossa."

Soranottoa säädellään tarkasti ja mahdolliset vaikutukset pohjavesiin ja ympäristöön tutkitaan ennen lupien myöntämistä. Lupaehdoissa on määräyksiä esimerkiksi sorakuopan kaltevuudelle. Valvonnasta maksetaan vuosimaksua ja maisemointiin varataan vakuusraha.

Ontto-Panulan tilan päätuotto tulee emolehmätuotannosta. Pääosa vasikoista myydään edelleen kasvatettavaksi. Soranmyynnistä tulee nyt noin neljännes tuloista, mutta tulevaisuudessa sen merkitys saattaa kasvaa. Tilaan kuuluu noin 70 hehtaaria peltoa ja 60 hehtaaria metsää.

"Oma tuotantoajatukseni on hajauttaa. On parempi, että kaikki munat eivät ole samassa korissa. Siinä on itsellekin vaihtelua ja tekemistä riittää."