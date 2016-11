Vuokraturvan Metsola varoittaa asuntokuplasta – "Vuokra-asuntojen kysyntä yskii jo pahasti"

Haluan selkeästi varoittaa niistä riskeistä, jotka liittyvät tämänhetkiseen asuntorakentamisen ylikuumentuneeseen tilanteeseen, kirjoittaa Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola blogissaan tänään.

"Tällä hetkellä rakennettavat asunnot ovat yksikkö- ja neliöhinnaltaan huomattavan kalliita. Vaikka asunnoista on erityisesti pääkaupunkiseudulla pulaa, ei ole takeita, että näin suurelle vyörylle uusia kalliita asuntoja löytyy yhtä aikaa ostajat. Varsinkin kun lisää on tulossa ennennäkemättömän kovaa tahtia."

"Kalliiden, juuri valmistuneiden vuokra-asuntojen kysyntä yskii jo pahasti. Pula edullisista pienistä vuokra-asunnoista ei auta keskikokoisten, uusien ja kalliiden asuntojen vuokrausta. Niillä on eri kohderyhmät, ja sen tietävät kaikki alalla toimivat."

Asuntomarkkinoiden tilanne kokonaisuutena on erittäin herkkä huonoille uutisille taloudessa.

"Voidaan todeta, että klassiset kuplan merkit täyttyvät, kun muuten heikossa taloustilanteessa rakennetaan halvalla velkarahalla ennätyksellisen paljon."

"Pisteenä i:n päällä on yleisesti ympäri maailman tehty havainto siitä, että juuri kuplan paisuessa on taipumus myös rakentaa erityisen paljon erityisen korkeita rakennuksia. Näitä tunnusmerkkejä voi jokainen uutisvirtaa seuratessaan pohtia", Metsola kirjoittaa.