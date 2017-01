Yhteiskäyttöautoilun suosio kasvaa mutta hitaasti – pioneeri alalla jo 18 vuotta

Oman auton omistamiselle on tarjolla nykyään vaihtoehtoja. Autojen yhteiskäyttö ja vertaisvuokraus ovat olleet varsinkin pääkaupunkiseudulla hyvässä myötätuulessa viimeisten vuosien aikana. Markkinoille on tullut useita uusia yrittäjiä.

Yhteiskäyttöauto varataan nettipalvelun tai mobiilisovelluksen avulla. Perinteisessä vuokraamossa ei tarvitse käydä vaan kaikki hoituu omatoimisesti. Palvelun käyttäjäksi on etukäteen rekisteröidyttävä.

Autoja on tarjolla erilaisiin tarpeisiin sekä yksityisille että yrityksille. Auto voi ottaa lainaksi vaikka muutamaksi minuutiksi. Tavallisesti kyse on muutaman tunnin käytöstä. Jos tarve on pidemmälle ajalle, voi perinteinen vuokraamo tulla taas edullisemmaksi.

Tuorein markkinoille tulija on Helsingissä toimiva EkoRent. Se on välittänyt sähköautoja vuodesta 2015 alkaen. Toimitusjohtaja Juha Suojanen kertoo, että viimeisin vuoden aikana liikevaihto on kolminkertaistunut ja käyttäjiä on rekisteröitynyt 2 300.

Yhtiö on rahoittanut toimintaansa alkusijoitusten lisäksi kolmen joukkorahoituskampanjan avulla. Joukkorahoituksen turvin on kolme uutta palvelupistettä.

Suojasen mukaan toiminta on kannattavaa vain jos autojen käyttöaste on riittävän korkea. Hän arvioi, että ei ole järkevää pitää omaa autoa, jos palvelupiste on lähellä. Lisäksi kannattavan palvelupisteen ympärillä pitää olla asutusta ja hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Suurin toimija on alan pioneeri. City Car Club aloitti ensimmäisenä Suomessa yhteiskäyttöautoilun 1999. Toimitusjohtaja Pekka Peren mukaan, että yhteiskäyttöautoilun trendi on kasvava, mutta harmittavan hidas.

Vaikka klubilla on tällä hetkellä tuhansia käyttäjiä, toiminta on edelleen tappiollista, Pere kertoo.

Sijoittajalla täytyy olla vain uskoa siihen, että käänne tulee jossain vaiheessa.

"Paljon on hyviä suunnitelmia, ja yritämme tehdä entistä parempaa tulosta."

Klubi välittää kuluttajille pääasiassa uusia autoja: joukossa on sekä pieniä kaupunkiautoja että isoja ympäristöystävällisiä hybridiautoja.

Helsingissä yhteiskäyttöautoille on tarjolla oma pysäköintitunnus Z, joka mahdollistaa autojen pysäköinnin eri puolille kaupunkia. Klubin autoja voi noutaa yli sadasta eri paikasta.

Yhteiskäyttöautoja käyttävät ovat hinta- ja ympäristötietoisia kaupunkilaisia. Kaikki eivät voi luopua omasta autosta esimerkiksi työmatkojen vuoksi, mutta varsinkin kaupunkiseudulla asuvien kannattaa asiaa miettiä.

Nyrkkisääntönä pidetään noin 10 000 kilometrin rajaa. Jos ajaa autolla vuodessa alle sen, voi yhteiskäyttöauto olla merkittävästi halvempi vaihtoehto.

Pere arvioi, että autoilun kustannuksia osataan eritellä nykyään entistä selkeämmin.

"Oman auton pitäminen on aika kallista, yhteiskäyttöauto on usein huomattavasti sitä edullisempi vaihtoehto."

Suojanen puolestaan arvioi, että suurin osa voisi luopua heti kakkosautosta.

"Jos toisen auton kustannukset ovat noin 400 euroa kuukaudessa, yhteiskäyttöautoilu on jo järkevää."

Kasvava trendi on, että yksityiset autonomistajat jakavat oman autonsa käyttötunteja muille. Oman auton vertaisvuokraus kiinnostaa suomalaisia ja omalla autolla tienaaminen kuulostaa helpolta.

Vertaisvuokraukseen erikoistuneita yrityksiä toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi myös Tampereella.

Shareit Bloxcar -yhtiön toimitusjohtaja Paul Nyberg kertoo, että palvelulla on nyt noin 1 500 rekisteröityä käyttäjää. Yhtiö toimii valtakunnallisesti. Sillä on tällä hetkellä autoja rekisteröitynä yli 100, joista asiakkaille on tarjolla 48 – pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta myös muutamilla muilla paikkakunnilla.

Auton välityksestä verkkopalvelun kautta yhtiö ottaa 30 prosentin välitysmaksun. Auton lainaaja voi itse päättää autonsa tunti-, päivä- ja viikkohinnan. Käyttäjä palauttaa aina auton tankattuna tai maksaa polttoainekulut vuokralaskun yhteydessä.

Ennen vakuutuslainsäädäntö ei huomioinut yksityisten autonomistajien vertaisvuokrausta. Yksityisille henkilöille vuokrayhtiölle tarkoitetut vakuutukset olivat puolestaan liian kalliita.

Autojen vertaisvuokraus harppasi eteenpäin, kun vakuutusyhtiöistä If otti reilu vuosi sitten ensimmäisenä käyttöön toimintaa tukevan vakuutuksen. Liikennevakuutus ja maksullinen lisäturva kattavat myös mahdolliset bonusmenetykset.

"Aiemmin vakuutus esti lainaamisen, eikä auton omistaja uskaltanut antaa autoansa vuokralle."

Toisaalta käytäntö on osoittanut, että omistajan suhde autoon on edelleen vahva, eikä autoja anneta kovin helposti lainaksi. Vaikka autoja tulee koko ajan tarjolle, niitä on vielä yllättävän vähän.

Nybergin mukaan ongelma on, että kuluttajat eivät tunne palvelua tai eivät ole koskaan ajatelleet vertausvuokrauksen perimmäistä tarkoitusta.

"Tietoisuuden lisääminen on iso haaste meille. Tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi suuri kuulijakunta. Perinteiseen markkinointiin ei ole ollut laittaa rahaa."